Fit bleiben in Zeiten von Corona

Geschlossene Fitnessstudios, verwaiste Schwimmbäder und abgesagte Lauftreffs verlegen die Sportroutine in nächster Zeit wohl ins eigene Wohnzimmer. Ein paar Inspirationen für das Home-Workout.

Das Coronavirus hat seinen Mantel über das öffentliche Leben gestülpt und es förmlich erstickt. Auch den Sportbegeisterten legt es sich in die Quere. So mussten Fitnessstudios zusperren, Schwimmbäder ihre Pforten schließen, Sportvereine ihren Betrieb einstellen, Tanzkurse gestrichen und Marathons abgesagt werden.

Doch das ist noch lange kein Grund, sich von der Corona-Welle überfluten zu lassen und auch den eigenen Betrieb herunterzufahren. Zumal die morgendliche Laufrunde etwa weiterhin gestattet ist - sofern alleine und wenn in Begleitung, dann nur mit ausreichendem Abstand. Während in Wuhan angeblich Fitnessgeräte an die Kundschaft vermietet und zu ihr nachhause geliefert werden, passen sich Akteure auch hierzulande an die neue Situation an und überlegen sich etwas, damit Sportbegeisterten in den eigenen vier Wänden die Decke nicht auf den Kopf fällt. Fitness-Accounts bieten "Quarantäne-Trainings" an, Studios streamen ihre Kurse über das Internet.

Das „City Yoga Graz“ zum Beispiel. Seit dem Wochenende gibt es eine tägliche Yoga-Einheit auf Instagram, die für 24 Stunden abrufbar ist. Trainerin Lola Pluhar-Peschl dazu gegenüber der "Presse": "Wir wollen in dieser Zeit, die für uns alle sehr herausfordernd ist, die Möglichkeit schaffen, von Zuhause aus Yoga zu praktizieren. Bewegung bringt Stabilität in den umgekrempelten Alltag, die Konzentration auf den Atem beruhigt den Geist." Die Einheiten dauern 40 bis 75 Minuten und sind kostenlos.

Dass Bewegung und Training viel zum eigenen Wohlbefinden beitragen, betonen auch die Betreiber der Plattform „Cyberobics". Und auch: Tut euch selbst etwas Gutes!". Im Zeichen von Solidarität und Zusammenhalt bieten sie die Nutzung aller virtuellen Kurse ihrer App für ganz Österreich kostenlos an - „so lange, bis der Notstand wieder aufgehoben ist". Auf den Zug aufgesprungen ist auch das Studio "CrossFit Vienna" und bietet sein Workout im Live-Stream an, oder gibt Übungen für die tägliche Einheit vor.

Das Wiener Fitness-Unternehmen "Shaped by iB" hat zwar seinen Betrieb vor Ort eingestellt, meint aber auch: "Wenn wir Hanos Original Workout Abs schaffen, dann werden wir auch diese Phase durchstehen" und stellt in diesem Sinne Workouts auf Distanz zur Verfügung. Über Instagram Live zeigen die Trainer Ivo und Chris täglich ihre Lieblingsübungen. Denn: "Wir überstehen keinen Tag ohne Training." Das Training in dieser neuen Form nennen sie "Quarantraining“. Zu den schweißtreibenden Cardio- und Kraftübungen geben sie mit auf den Weg: "Bleibt ja zuhause und haltet die Maßnahmen unserer Regierung ein".

Auch im kleinen Kreis mobilisieren sich Nutzer auf den Sozialen Medien und motivieren sich gegenseitig. Sportlehrer Christian Barones von der Handelsakademie Bruck an der Mur etwa hat den Hashtag #coronachallenge eingeführt. Sein Workout besteht aus vier Übungen, die jeweils so oft wie möglich wiederholt werden - und dauert insgesamt etwa eine viertel Stunde. Gerade im Internet seien seine Schüler sehr aktiv und rege - das sollen sie auch im realen Leben sein. "Die Idee ist, ihnen täglich eine fixe Aufgabe zu geben, eine Herausforderung, die sie gemeinsam bestreiten möchten und die sie ablenkt. Das ist ja ein schöner Gedanke, wenn wir diese Challenge gemeinsam bestreiten und gemeinsam stärker werden, stärker als das Coronavirus."

Daneben gibt es natürlich auch Altbewährtes, das Abhilfe schaffen kann. Fitness-Apps wie "7 Minutes", "Sweat" von Kayla Itsines oder „Adidas Training“ ersetzen den Gang in das Fitnessstudio, auf Youtube lassen sich die Lieblingstrainer per Knopfdruck ins Wohnzimmer holen. Das Fitness-Model Pamela Reif hat pünktlich ein neues "Intense Full Body" Workout herausgegeben, für das ebenfalls keine Geräte gebraucht werden. Hilfreich für schwache Momente ist vielleicht auch dieses Video der beliebten Yoga-Lehrerin Adriene: