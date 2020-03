Welche Spitäler Covid-19-Fälle unter Mitarbeitern haben

In österreichischen Spitälern gibt es mehrere Fälle an Covid-19 erkrankter Spitalsärzte. Ein Überblick über die aktuelle Lage.

In Österreich steigen die Fallzahlen der Coronavirus-Infektionen. Auch Ärzte an österreichischen Spitälern sind vor Infektionen nicht gefeit. Fälle gibt es in mehreren Bundesländern, Behörden sind bemüht, „Contact Tracing“ durchzuführen, also Kontaktpersonen der Infizierten ausfindig zu machen. An Spitälern wurden teils Fieberchecks und Triagen eingeführt. Mehr Tests für Gesundheitspersonal wird in Aussicht gestellt. Ein Überblick (Stand Dienstag, 17. März, 12.30 Uhr).

Salzburg

Am Universitätsklinikum ist eine Ärztin der Augenklinik mit dem Virus infiziert. Neun Ärzte aus ihrem Umfeld befinden sich in Quarantäne.





ist eine mit dem Virus infiziert. Neun Ärzte aus ihrem Umfeld befinden sich in Quarantäne. Ebenfalls am Universitätsklinikum arbeitet ein Anästhesist, der sich beim Skiurlaub in Ischgl infiziert haben dürfte. Auch seine Partnerin, eine Krankenschwester, ist erkrankt. Über 100 Ärzte, Pfleger, Flugsanitäter und ein Rettungspilot wurden daraufhin in Quarantäne geschickt. Auch mehrere Patienten sind in Quarantäne.

Wien

Am Allgemeinen Krankenhaus gibt es zwei Fälle. Zwei Anästhesisten sind mit dem Coronavirus infiziert. Sie dürften sich bei der Teilnahme an einem Kongress in Zürs am Arlberg vorvoriges Wochenende angesteckt haben. Durchgeführte Tests an Kontaktpersonen seien bisher negativ verlaufen.





gibt es zwei Fälle. Zwei sind mit dem Coronavirus infiziert. Sie dürften sich bei der Teilnahme an einem Kongress in Zürs am Arlberg vorvoriges Wochenende angesteckt haben. Durchgeführte Tests an Kontaktpersonen seien bisher negativ verlaufen. Am Donauspital wurde nach Bekanntwerden der Sars-CoV-2-Erkrankung einer Patientin die Station für Geburtshilfe und Gynäkologie gesperrt. Mehrere Mitarbeiter als auch Patientinnen wurden positiv auf das Virus getestet.

Tirol

An der Kinderklinik Innsbruck wurde eine Onkologin positiv auf das Virus getestet. Die Eltern der betroffenen Kinder auf der Station seien informiert worden, das weitere Vorgehen werde mit den Behörden abgestimmt. Die Ärztin befindet sich zu Hause in Quarantäne.

Steiermark

Das Landeskrankenhaus Hartberg musste wegen der Infektion von Mitarbeitern mit dem Coronavirus komplett sperren.





musste wegen der Infektion von Mitarbeitern mit dem Coronavirus Am Landeskrankenhaus Graz wurde eine Mitarbeiterin der Onkologie positiv auf das Virus getestet.

Niederösterreich

Im Krankenhaus Waidhofen/T. wurde eine Führungskraft positiv auf das Virus getestet. Insgesamt elf Mitarbeiter sind außer Dienst gestellt, Patienten wurden von den Behörden informiert.





wurde eine positiv auf das Virus getestet. Insgesamt elf Mitarbeiter sind außer Dienst gestellt, Patienten wurden von den Behörden informiert. Am Landesklinikum Baden wurden eine an der Unfallchirurgie tätige Ärztin sowie eine weitere Mitarbeiterin des Spitals positiv auf das Coronavirus getestet. 44 Mitarbeiter wurden daraufhin außer Dienst gestellt, Patienten informiert.

Oberösterreich

Im Salzkammergut Klinikum Bad Ischl wurde ein Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet, wie „Die Presse“ berichtet. Die Geburten- und Gynäkologiestation wurde daraufhin geschlossen.

