Ärztin am AKH infiziert: "Überblick im Laufe des Tages"

Nach der Ansteckung einer Anästhesistin führt man am AKH derzeit das Contact tracing durch, um „Folgemaßnahmen“ zu setzen. Die Intensivstation als Vorsichtsmaßnahme schon jetzt zu schließen, sei nicht sinnvoll.

Am Montag wurde bekannt, dass eine Anästhesistin am Wiener AKH positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden ist. Seither kursierten Gerüchte, dass in dem Krankenhaus Intensivstationen gesperrt worden sein sollen. „Das kann ich nicht bestätigen“, sagt dazu Markus Pederiva, Sprecher der Generaldirektion des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV). Ebenso könne er noch nicht kommentieren, ob die Ärztin, wie ebenso Gerüchte besagen, noch in der vergangenen Woche am Arlberg war.

Derzeit führe man noch das sogenannte Contact tracing durch, das zeigen soll, mit welchen Mitarbeitern und Patienten die Ärztin Kontakt hatte. „Das wollen wir möglichst rasch abschließen.“ Danach werden Testungen und „entsprechende Folgemaßnahmen“, die notwendig seien, durchgeführt. Welche dies seien und wie lange es bis dorthin dauere, sei noch nicht klar. Man arbeite aber mit „Hochdruck" daran. „Ich gehe schon davon aus, dass wir heute im Laufe des Tages einen Überblick haben“, so Pederiva.

Die Intensivstationen als Vorsichtsmaßnahme schon jetzt zu schließen sei nicht sinnvoll, heißt es vom KAV. „Man kann nicht einfach so Intensivstationen sperren“, sagt Pederiva. Schließlich würden gerade diese Patienten ärztliche Betreuung benötigen und man könne schwer auf andere Stationen ausweichen. Das sei der Unterschied zum Donauspital, wo die Abteilung für Gynäkologie nach einer Infektion gesperrt wurde. „Was aber schon in dieser Sekunde passiert: Mitarbeiter die in Testung sind, haben keinen Kontakt mit den Patienten."

(wal)