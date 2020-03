US-Militär: Höchste Beamte im Pentagon voneinander isoliert

Die Spitzen des US-Militärs müssen fortan so richtig Abstand voneinander halten. Im Bild Verteidigungsminister Mark Esper and Generalstabschef Mark Milley.

Aus Sicherheitsgründen dürfen Verteidigungsminister Mark Esper und sein Vize David Norquist einander nicht mehr persönlich treffen. Auch weitere höchste Mitglieder der Militärführung sollen Kontakte meiden und besser elektronisch miteinander kommunizieren.

Nachdem das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) am Montag bekanntgegeben hatte, dass weltweit 37 Menschen mit direktem Bezug zu den US-Streitkräften positiv auf das neue Coronavirus getestet worden seien, werden die Maßnahmen innerhalb des Militärs immer schärfer: So dürfen fortan Verteidigungsminister Mark Esper und sein Vize, David Norquist, einander nicht mehr persönlich begegnen; die Zahl der Personen, die Zutritt zu ihren Büros haben, wird auf einige wenige eingeschränkt, und die müssen sich zuvor jedesmal auf Erkrankungssymtome testen lassen.

„Wir versuchen sozusagen, eine Blase um die beiden zu machen", sagte ein Sprecher des Pentagons.

Generell sollen auch der Chef des Vereinigten Generalstabs, General Mark Milley, die höchsten Offiziere der US-Teilstreitkräfte wie Army und Navy, der Chef der Homeland Security und die drei Minister für die Army, Navy und Air Force einander nach Möglichkeit nur auf einige Entfernung näher kommen und am besten per Telekonferenz und digitaler Medien kommunizieren. Esper, Norquist und zumindest die erwähnten anderen Personen gelten als essentiell für die nationale Sicherheit.

Noch keine Fälle im Ministerium selbst

Aktuell wurden aus dem Pentagon selbst noch keine Fälle gemeldet. Man hat dort schon vor Tagen den sonst üblichen Besucherzugang (es kommen pro Woche in der Regel um die 2000 Gäste) eingestellt und die Mitarbeiter (mehr als 25.000 laut Pentagon-Angaben) nach Möglichkeit ins Home Office geschickt.

Das Pentagon nahe Washington ist das größte Behördengebäude der Welt. Touch of Light/CC BY-SA 4.0

Mittlerweile (Daten vom Montag) wurden wie oben erwähnt mindestens 37 Personen mit Bezug zum US-Militär positiv getestet, nämlich 18 dienende Mitglieder der Streitkräfte, 13 Angehörige, drei Zivilangestellte und drei Defense Contractors (das können etwa Söldner sein, aber auch Vertreter von Rüstungsfirmen im Militär). Die Fälle traten in Südkorea, Deutschland, Italien und mehreren US-Staaten auf, etwa in Georgia, Virginia und Washington. Noch am 12. März waren erst 13 Fälle gemeldet worden.

Erstes Kriegsschiff betroffen

Zu Wochenbeginn tauchte auch der erste Fall eines infizierten Seemanns an Bord eines Kriegsschiffs auf: Es handelt sich um das amphibische Angriffsschiff USS „Boxer", das in San Diego (Kalifornien) vor Anker liegt. Im Einsatzfall sind dort rund 1200 Mann Besatzung sowie zuzüglich bis zu fast 1900 Mann Marineinfanterie an Bord.

Die US-Streitkräfte umfassen etwa 1,4 Millionen Mann, davon waren zuletzt mehr als 210.000 außerhalb der USA bzw. auf Schiffen fern der USA stationiert. Praktisch alle Garnisonen haben Ausgangssperren bzw. Ausgangsbeschränkungen verhängt, Reisen und Transfers zwischen Basen wurden beschränkt und benötigen jeweils die Erlaubnis der Stützpunktkommandanten. Man sieht aber derzeit von allumfassenden und zentral vorgeschriebenen Regeln ab, denn die Basiskommandanten sollten möglichst flexibel entscheiden können, wie es heißt.

Auf der USS Boxer ist Corona aufgetaucht. US Navy

Mehr als 500 Mitglieder des Militärs wurden bisher auf das Virus getestet, etwa auch im Irak und Afghanistan. Dazu kommen noch weitere, die aus welchen Gründen auch immer nicht von Militärärzten getestet wurden, sondern von zivilen Ärzten und medizinischen Mitarbeitern, auch von solchen in anderen Staaten.

Feldspitäler mäßig hilfreich

Unterdessen prüft das Militär Möglichkeiten für den Katastrophenschutz in den USA. In mehreren Bundesstaaten wurden bereits einige Tausend Mann der Nationalgarde eingezogen, sie helfen etwa bei Transporten und beim Reinigen öffentlicher Orte. Mannschaften der regulären Streitkräfte sollen vorerst nicht eingesetzt werden, um das Risiko für sie zu mindern.

Ob man im Notfall auch mit Feldspitälern helfen würde, war vorerst unklar. Pentagonbeamte sagten zwar, das sei grundsätzlich möglich. Allerdings seien solche Spitäler für die Behandlung Verletzter und nicht für die Eindämmung von Infektionen ausgelegt und ausgerüstet und dabei wahrscheinlich nur von geringem Nutzen.