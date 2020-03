Kein Einkauf zwischen 8 und 9 Uhr: Die Stunde für Risikogruppen

Rewe appelliert an Kunden

Rewe appelliert an Kunden

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Die Supermarktkette Billa ruft auf sozialen Medien dazu auf, zwischen 8.00 und 9.00 Uhr nicht einkaufen zu gehen - um somit Risikogruppen zu schützen. Merkur, Adeg und Penny sollen folgen. Spar merkt einen Kunden-Rückgang.

Die Supermarktkette Billa bat am Dienstag über Soziale Medien vor allem ihre jungen Kunden, nicht zwischen 8:00 und 9:00 Uhr einkaufen zu gehen - um diese Zeit für Menschen aus den Risikogruppen "frei zu halten".

Nun soll laut einer Rewe-Sprecherin eine Ausweitung auf die Rewe-Gruppe folgen. Penny, Adeg und Merkur werden ebenfalls ihre Kunden auffordern, die Stunde zwischen acht und neun Uhr in der Früh, für die Risikogruppe freizulassen. Nicht nur ältere Personen zählen zu dieser Risikogruppe, sondern auch gesundheitlich Geschwächte.

Von Rewe wird versichert, dass die frühe Einkaufsstunde nichts mit den Beständen der Lebensmittel zu tun hätte, diese Stunde wäre organisatorisch einfacher, als etwa Mittags oder Nachmittags.

Die Supermarktkette reagiert damit auf internationale Maßnahmen von Supermärkten wie etwa in Australien, wo diese freigehaltene Stunde für die Risikogruppe bereits in Kraft ist. Täglich zwischen 7.00 und 08.00 Uhr dürften nur über 60-Jährige und Menschen mit Behinderung die australischen Woolworths-Märkte besuchen.

Rewe betont, dass es sich dabei um keine Vorschrift handelt, sondern um einen Appell an die Kunden. Zudem seien ausreichend Lebensmittel und Produkte für alle da, es bestehe weiterhin kein Grund zur Sorge. Die Supermärkte werden nach wie vor täglich frisch beliefert.

Spar registriert 20 Prozent weniger Kunden

Von Spar wird dieser Kunden-Appell derzeit nicht ausgesprochen. Aktuell seien etwa 20 Prozent weniger Kunden in den Geschäften, als an einem durchschnittlichen Dienstag. Auch wenn der Umsatz etwa gleich bleibe, weil die Leute etwas mehr einkaufen, als sonst. Von der Supermarktkette Hofer gibt es dazu noch keine Äußerung.

Weltweit bemühen sich Geschäfte, das Einkaufen in diesen Tagen geordneter zu gestalten. In einem dänischen Supermarkt wurden Abstandhalter-Sticker am Boden angebracht, damit sich die Kunden nicht zunahe kommen.

Distancing solution in a Danish supermarket

via Henrik Schou pic.twitter.com/qs856kESn6 — Urban Planning & Mobility (@urbanthoughts11) March 17, 2020

(witt)