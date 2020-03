Nach Arlberg-Region muss auch Sölden in Tirol in Quarantäne

Die Gemeinden Lech-Zürs, Klösterle-Stuben, Warth und Schröcken werden bis zum 3. April unter Quarantäne gestellt. Auch Urlauber dürfen nicht ausreisen. St. Christoph und Sölden im Ötztal werden bis 2. April isoliert.

Das Gebiet Arlberg wurde am Dienstagmittag unter Quarantäne gestellt. Das betrifft die Gemeinden Lech-Zürs, Klösterle-Stuben, Warth und Schröcken. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner verkündete die Sperre, die seit 12 Uhr in Kraft ist. Das Gebiet dürfe bis 3. April von niemandem mehr betreten oder verlassen werden, sagte Wallner. Die Versorgung werde selbstverständlich sichergestellt.

Am Dienstagabend wurden auch die Tiroler Orte Sölden im Ötztal und St. Christoph am Arlberg unter Quarantäne gestellt. Die polizeilichen Checkpoints an den Ortsgrenzen werden derzeit eingerichtet, teilte das Land mit. Die Gemeinden werden bis 2. April isoliert. Aus Sölden liegen drei positive Testungen vor - ein Bezug zu einer Schirmbar nicht ausgeschlossen werden kann.

Die gesamte Bevölkerung in den Gemeinden obliegt somit der Quarantäne. Ein Bewegen ist zwar noch möglich, aber nur in unbedingt notwendigen Fällen. Die Bewohner werden dazu angehalten, sich zu Hause zu isolieren. Auch Gäste, die sich noch dort aufhalten, dürfen nicht ausreisen.

Für die genannten Vorarlberger Gemeinden gilt: Alle Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in dem Gebiet aufgehalten haben, müssen sich beim Land Vorarlberg registrieren bzw. selbst in häusliche Quarantäne begeben. Sie erhalten dann auch, wenn nötig, einen Bescheid zur Vorlage beim Arbeitgeber. Ausgenommen sind Menschen in kritischen Berufsgruppen, sie dürfen weiterhin arbeiten, sollen aber Kontakt zu Risikogruppen unbedingt meiden.

Die Zufahrten zu den Gemeinden sind somit seit Dienstag 12 Uhr gesperrt. Ausgenommen sind Blaulichtorganisationen, Versorgungsfahrten und Dienstleistungsfahrten zur Versorgung der Bevölkerung.

Sicherheitslandesrat Christian Gantner betonte, dass am vergangenen Freitag - nach Bekanntwerden der Quarantänemaßnahmen für St. Anton am Arlberg und das Paznauntal in Tirol - die Trennung der Skigebiete am Arlberg durch die Abschaltung von zwei Bahnen noch am frühen Nachmittag erfolgt sei. "Ab diesem Zeitpunkt gab es keine technische Verbindung mehr", sagte Gantner. In Lech, Stuben und Warth seien die Skigebiete auf freiwilliger Basis am Samstagabend geschlossen worden, die Hotels hätten am Montag zusperren müssen.

Fünf Fälle in Lech

Grund für die Quarantäne ist eine Häufung von Coronavirus-Fällen. Seit gestern sind fünf Fälle in Lech aufgetreten. Man rechnet aber mit einer noch viel höheren Dunkelziffer. Zur Einschätzung der Dunkelziffer ziehe man einen Multiplikator von 20 heran.

Nach Angaben von Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) wurden in Vorarlberg bis Dienstagmittag bei insgesamt 818 Verdachtsfällen 100 Personen positiv getestet. 431 Tests seien negativ ausgefallen, 297 befänden sich noch in Abklärung.

Stimmung in Lech nach Sperre "gefasst und angespannt"

"Gut, gefasst, aber auch angespannt“, beschreit der Lecher Bürgermeister Ludwig Muxel die Stimmung nach der verhängten Quarantäne in der Gemeinde. Dass die Lecher Bevölkerung die Abschottung von den immer wieder vorkommenden Wintersperren gewohnt sei, wies er von sich: "Das ist eine komplett andere Situation als eine Wintersperre."

(twi)