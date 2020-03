Bad Ischl sperrt Teile des Spitals

Eine mit Corona infizierte Ärztin verschleppte das Virus in das Krankenhaus Bad Ischl (Oberösterreich). Eine Station muss geschlossen werden. Wie viele Fälle es in der Gemeinde derzeit gibt, ist unklar. Es gibt keine Auskunft.

Der Bezirk Gmunden ist in Oberösterreich einer der von der Corona-Krise besonders stark betroffenen Bezirke - vor allem im Raum Bad Ischl dürften sich die Fälle häufen. Offenbar ist auch ein Arzt betroffen, Teile des Landesklinikums Bad Ischl wurden darum gesperrt.

Vor wenigen Tagen tauchte ein Fall einer in St. Wolfgang praktizierenden und in Bad Ischl lebenden Ärztin auf. Sie war mit anderen Ärzten auf Ski-Urlaub im Westen Österreichs und dürfte sich dort infiziert haben. Ein weiterer im Spital auf der Gynäkologie praktizierender Mitarbeiter wurde nun auch Sars-CoV-2-positiv getestet, was die Schließung der Station zur Folge hatte. Die geburtshilfliche Versorgung soll weiterhin durch den Standort Vöcklabruck gewährleistet werden.

„Wir sind uns bewusst, dass die momentane Situation gerade bei den schwangeren Frauen für Unsicherheit sorgt, ich kann aber beruhigen, dass die Abteilung für Geburtshilfe am Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gut vorbereitet ist und über ausreichende personelle und räumliche Ressourcen verfügt. Alle werdenden Mütter sind bei uns natürlich herzlich willkommen“, beruhigt Primar Dr. Johannes Berger von der Gynäkologie und Geburtshilfe im Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck.

Kritische Infrastruktur betroffen

Ob der Mitarbeiter im kleinräumigen Spital auch andere infiziert hat, wird sich weisen - für die Region wäre das jedenfalls ein schwerer Schlag, versorgt das Landesklinikum Bad Ischl doch etliche Gemeinden und ist die Bevölkerung durchschnittlich eher alt. Insofern gibt es her viele Hochrisikogruppen.

Wie viele Corona-Fälle es in ganz Bad Ischl gibt, ist derzeit nicht bekannt. Man beruft sich auf den Datenschutz. Tatsache ist: Vor wenigen Tagen gab es erst einen bekannten Fall in Bad Ischl - laut Statistik des Landes Oberösterreich gab es am Dienstag im Bezirk Gmunden nun schon elf Fälle. Es ist wahrscheinlich, dass diese durch direkte Ansteckung aufgetreten sind.