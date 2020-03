Von Arbeit bis Unterhaltung: Wie sich aktuell unser Leben verändert

Was bedeuten die Covid-19-Maßnahmen der Regierung und wie weit kann sie gehen? Ist Home Office steuerlich absetzbar und dürfen Ex-Partner ihr Kinder noch sehen? Ein Überblick.

Ende Dezember 2019 begann sich in der Volkrepublik China eine neuartige Lungenerkrankung rasant zu einer Epidemie zu werden, die sich binnen weniger Wochen weltweit ausgebreitet hat und nun auch in Österreich angekommen ist. Die Bundesregierung hat bereits zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um die Ausbreitung zu verhindern; mit zahlreichen Konsequenzen in allen Bereichen des täglichen Lebens. In dieser Übersicht bieten wir Antworten auf die verschiedenen Bereiche, die durch das Coronavirus und das von der Bundesregierung verabschiedete Gesetz betroffen sind.

Was ist das Coronavirus?

Im Dezember 2019 wurden erste Fälle der neuartigen Lungenerkrankung durch den Krankheitserreger SARS-CoV-2 festgestellt, am 13. Jänner wurde dann der erste Fall außerhalb der Landesgrenzen dokumentiert. Zehn Tage später gab es dann den ersten Fall in den USA. Mittlerweile hat sich gezeigt, dass der Erreger ansteckender ist, als erhofft. Es gibt aber einfache Methoden, um sich vor einer Infektion zu schützen. Dabei ist Desinfektionsmittel nicht zwingend notwendig.

Politik: Ausbreitung und Maßnahmen

Die Bundesregierung hat zahlreiche Schritte gesetzt, um die Ausbreitung des Coronavirus in Österreich einzudämmen. Im Bundesrat wurde dazu das Covid-19-Gesetz Ähnliche Schritte erfolgten bereits in anderen Ländern dieser Welt.

Wirtschaftliche Auswirkungen

Das Coronavirus schränkt nicht nur das soziale Leben ein, auch für die Wirtschaft hat es tiegreifende Folgen. Die Börsen starten nahezu täglich tiefrot, die deutsche Wirtschaft geht von einer Rezession dieses Jahr aus. Die Regierung stellt vier Milliarden Euro zur Verfügung, um die ersten Auswirkungen der Coronapandemie abzufedern.

Rechte und Pflichten der Bürger

Wie weit gehen die staatlichen Möglichkeiten, wenn es mit der Bekämpfung des Coronavirus ernst wird? Und welche Rechte haben die Bürger?

Home Office und rechtliche Hürden

In vielen Betrieben wurden Mitarbeiter ins Home Office geschickt. Arbeitnehmer haben in ihrem Zuhause ihren Arbeitsplatz aufgebaut. Das wirft rechtliche Fragen auf, aber auch solche finanzieller Natur. Zum Beispiel, ob der Arbeitsplatz daheim steuerlich absetzbar ist.

Heimunterricht und Betreuungspflichten

Der Unterrichtsbetrieb ist eingestellt, für die Schüler bedeutet das aber längst keine unterrichtsfreie Zeit. Das hat Bildungsminister Faßmann mehrmals betont. Hierfür wurden Plattformen eingerichtet. Aber nicht jedes Kind kann zuhause betreut werden, weil Eltern in „systemkritischen“ Berufen beschäftigt sind. Was die Schulschließungen bedeuten und worauf man als Arbeitnehmer achten muss.

Versorgung

In Österreich herrschen Ausgehbeschränkungen und Verkehrsbeschränkungen. Die Versorgung wird weiterhin aufrecht erhalten. Das bedeutet, dass Dinge des täglichen Bedarfs weiterhin besorgt werden dürfen und verfügbar sind.

Folgende Geschäfte haben auch weiterhin geöffnet: Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogerien, Post, Apotheken, Tankstellen, Banken, Trafiken und Tierfutterhandel sowie auch die Shops der Mobilfunkanbieter.

Pflege und Infrastruktur

Mit den internationalen Reisebeschränkungen und Grenzschließungen steht die 24-Stunden-Pflege vor einer großen Herausforderung. Das Außenministerium verhandelte mit Nachbarländern, dass Pflegerinnen wieder die Grenze passieren dürfen. Doch die Fachkräfte werden längst im eigenen Land benötigt. „Eigenbetreuung“ sei nun oberster Fokus. Angesichts Tausender Menschen in Home-Office oder Kinderbetreuung zu Hause sind eine funktionierende Versorgung mit Elektrizität, Internet und Paketzustellung wichtig. Die Firmen sehen sich aktuell gerüstet.

Gesellschaft/Gesundheit

Der Aufruf der Bundesregierung ist deutlich: „Bleiben Sie zuhause“. Doch mehrere Tage, vielleicht Wochen zuhause bleiben zu müssen, kann zu einer Herausforderung werden. Wie erklärt man Kindern, dass sie ihre Freunde nicht sehen dürfen. Was gilt für geschiedene Eltern und deren Kinder? Was tun, wenn man, wie in einigen Gemeinden in Österreich bereits der Fall, unter Quarantäne steht.

Unterhaltung

Was tun, wenn das Kulturleben zum Erliegen kommt und Isolation im eigenen Heim angesagt ist? Buch- und Podcasttipps und außerdem empfehlen wir Serien, denen man sich jetzt staffelweise hingeben kann.