Der Mensch und sein unstillbares Bedürfnis, sich mitzuteilen

Warum ritzt man Liebesbekenntnisse in Baumrinden, versieht Grabsteine mit Sinnsprüchen, weshalb versendet man als Kind eine Flaschenpost?

Was mir der Tag zuträgt.“ Unter diesem Titel hat einst Peter Altenberg Erlebnisse und Eindrücke aufgezeichnet. „Spiegel sein der Dinge um sich her“, so beschrieb er sich. Ich begegne ihm manchmal, hier am Land, wohin meine Frau und ich uns zurückgezogen haben. Waldspaziergänge machen die Situation erträglicher. Peter Altenberg ist auch einmal hier gewesen, im Sommer 1915, in Weyer an der Enns. Im Gegensatz zu ihm trägt mir der Tag aber wenig zu. Absagen meistens: „Findet nicht statt.“ „Bis auf Weiteres verschoben.“