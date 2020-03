Football-Coup: Tom Brady verlässt Patriots

Amerika staunt, der beste Quarterback der NFL sucht im Alter von 42 Jahren eine neue Herausforderung. Tom Brady hat zwei Optionen: Tampa Bay, viel Geld und keine Steuern. Oder: Los Angeles, mit neuem Stadion und der Nähe zu Hollywood.

Boston. Nach 20 Dienstjahren und sechs Super-Bowl-Siegen mit den New England Patriots schlägt Quarterback-Superstar Tom Brady eine weitere Vertragsverlängerung aus. Der 42-Jährige hatte offenbar genug, es ging dabei gar nicht so sehr um Geld, sondern die Chance auf den siebenten Ring. Weil die erhofften Verstärkungen ausbleiben, tritt die Ikone ab – doch wohin er wechselt, bleibt ein noch Geheimnis.

Es gibt zwei Optionen für den besten Passgeber im US-Football. Tampa Bay lockt mit vielen Millionen. Also stimmen die Gage und Personal. Dass es in Florida keine Einkommenssteuer gibt, ist nur ein Detail am Rande – aktuell weiß ja auch keiner, wann ob der Coronavirus-Pandemie die neue NFL-Saison starten wird.

Das Feilschen um Brady ist aber extrem, es sorgt für „good news“ im sport-verrückten Amerika. Denn seine zweite Option sind die LA Chargers, die bald in ein neues Stadion ziehen und einen „Ticketseller“ wie Brady dringend bräuchten. Dass er aus Kalifornien stammt, ein Haus in Los Angeles besitzt und seine Frau, Giselle Bündchen, mit Glamour und Hollywood umzugehen versteht, sprechen sehr stark für die Chargers.

Der erfolgreichste NFL-Spieler schrieb: „Meine Football-Reise geht woanders weiter. Aber ich bin dankbar für alles, was ich bereits erreicht habe.“