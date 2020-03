Fed-Stützung bei Geldwertpapieren erwartet

In der Coronaviruskrise stieg der Risikoaufschlag vor allem für Papiere mit geringerer Bonität. Insidern zufolge plant die US-Notenbank, ein Finanzierungsinstrument aus der Finanzkrise 2007 bis 2009 anzuwenden.

Die US-Notenbank (Federal Reserve System, kurz Fed) könnte Insidern zufolge bereits am heutigen Dienstag Schritte zur Stützung des Markts für Geldmarktpapiere ankündigen. Dabei wollen die Fed ein Finanzierungsinstrument - „Commercial Paper Funding Facility“ genannt - wieder einsetzen, das sie zuletzt während der Finanzkrise 2007 bis 2009 genutzt haben, heißt es. Es gehe darum, die Liquidität im Markt für kurzfristige Finanzierungen zu verbessern.

Über spezielle Geldmarktpapiere, sogenannte Commercial Papers (CP), besorgen sich Unternehmen kurzfristig Barmittel, etwa für Gehaltszahlungen, aber auch für unvorhergesehene Ereignisse. Im Zuge der Coronaviruskrise war es am Markt zu Liquiditätsengpässen gekommen, wobei insbesondere der Risikoaufschlag für Papiere mit geringerer Bonität in die Höhe schoss.

Sorge vor erschwertem Zugang zu Bargeld

Die Marktturbulenzen stehen auch im Zusammenhang mit Sorgen über eine Ausweitung der Quarantänemaßnahmen in der Coronakrise und möglicherweise erschwertem Zugang zu Bargeld. Falls massiv Geld aus dem Markt für CP abgezogen werden sollte, könnte es zu Verwerfungen bis hin zu einem panikartigen Ausverkauf kommen. Als abschreckendes Beispiel gilt ein Fall aus dem Jahr 2008, der in der Weltfinanzkrise große Wellen geschlagen hatte: Der 65 Milliarden Dollar schwere "Reserve Primary Fund" erlitt im Zug der damaligen Marktpanik einen krassen Wertverfall, so dass Investoren auf heftigen Verlusten sitzenblieben.

Ein Austrocknen der Liquidität am Markt für Commercial Papers würde auch die Gefahr heraufbeschwören, dass Firmen verstärkt auf Kreditlinien von Banken zugreifen und somit Geldhäuser unter Druck geraten könnten. Zuletzt hatten bereits Unternehmen aus Bereichen, die besonders stark von der Viruskrise betroffen sind, Kreditlinien in Anspruch genommen oder deren Umfang ausgeweitet - darunter auch Großkonzerne wie Boeing.

(APA/Reuters)