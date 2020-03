„Wir brauchen zentrale Hotline für Unternehmen“

Für Unternehmen gibt es verschiedene Anlaufstellen wie Finanzministerium, Sozialversicherung, Austria Wirtschaftsservice oder Tourismus Bank. Ökonom Tobias Thomas fordert eine zentrale Hotline.

Wien. Die Regierung verspricht umfassende Hilfsmaßnahmen für Unternehmen, erst Montagabend hat Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) erklärt, dass ihr Ministerium an einen Härtefonds für Kleinstunternehmen und Einpersonenbetriebe arbeitet. Näheres soll dem Vernehmen nach am Mittwoch präsentiert werden.

Aktuell gibt es für die Wirtschaft bereits mehrere Anlaufstellen, um Hilfe zu beantragen. So kann man etwa bei der Sozialversicherung die Stundung der Beiträge beantragen, Ratenzahlung vereinbaren und auch eine Nachsicht der Verzugszinsen erwirken (Tel. 050 808 808). Auch das Finanzministerium bietet auf seiner Homepage (bmf.gv.at) Anträge für steuerliche Erleichterungen an. So können etwa Steuervorauszahlungen herabgesetzt oder Steuerstundungen beantragt werden. Das Austria Wirtschaftsservice (aws.at) hilft mit Überbrückungsgarantien, die Tourismusbank hilft betroffenen Unternehmen in ihrer Branche.

Kurzarbeit statt Kündigungen

Ökonom Tobias Thomas attestiert der Regierung zwar „hohe Reaktionsschnelligkeit“, er plädiert aber für mehr Klarheit etwa bei der Hilfe für Betriebe. „Wir brauchen eine zentrale Hotline für Unternehmer, sagt der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria im Gespräch mit der „Presse“. Betroffenen, die um ihre wirtschaftliche Existenz bangen, sollten nicht auch noch unnötige bürokratische Hürden im Weg stehen. Tatsächlich berichten Unternehmer im Gespräch mit der „Presse“, dass sie viele Stunden in diversen Warteschleifen von Ämtern, Banken und Interessenvertretungen verbringen.

Damit mehr Betriebe als bisher Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter nutzen, ist ab sofort eine Kostenübernahme der Dienstgeberbeiträge schon ab dem ersten Monat statt erst ab dem vierten Monat möglich. Darauf haben sich Regierung und Sozialpartner geeinigt, wie Arbeitsministerin Christine Aschbacher und die Sozialpartner mitteilten. „Bitte kündigen Sie niemanden, sondern melden Sie stattdessen Kurzarbeit an, um so Arbeitsplätze zu sichern“, sagte Aschbacher. Auch Wirtschaftsforscher Thomas hebt die Bedeutung der Kurzarbeit hervor. So werde nicht nur verhindert, dass Mitarbeiter gekündigt werden, die Unternehmen können den Betrieb auch schneller hochfahren, wenn die Krise bewältigt ist.

Thomas sprach sich mittelfristig für ein „Austria Recovery Program“ aus, um besser aus der Krise herauszukommen. Zu glauben, dass eine Steuerreform aufgrund der staatlichen Mehrausgaben nun Makulatur sei, sei der falsche Weg. Vielmehr müsse so bald wie möglich ein verlässlicher Fahrplan festgelegt werden. „Es wäre ein wichtiges Signal, um die Verunsicherung zu bekämpfen“, sagt Thomas. Dabei könnte auch überlegt werden, ob Teile der Steuerreform sogar vorgezogen werden. (gh/ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.03.2020)