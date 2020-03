Wie Tirol sich für Ischgl rechtfertigt

Landespolitik und Krisenstäbe stehen unter Kritik: Die Skigebiete haben wesentlich zur Ausbreitung des Virus beigetragen, die Reaktion folgte erst spät. Landeshauptmann Platter wehrt sich: Das Menschenmöglichste sei getan worden.

Wien. Teilnehmer an einem Kongress von Sportmedizinern in St. Christoph am Arlberg erreichte am Dienstag eine unangenehme Nachricht: Etliche Kongressteilnehmer haben sich mit dem Coronavirus infiziert, alle Teilnehmer müssen sich in häusliche Quarantäne begeben. Damit wird einmal mehr klar: Die Tiroler Skigebiete haben einen ganz wesentlichen Anteil an der Ausbreitung des Coronavirus – und zwar nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und in etlichen nordeuropäischen Staaten.