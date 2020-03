Im Krisenmodus wird Israel zum Überwachungsstaat

Die Regierung setzt im Kampf gegen die Seuche auf die Methoden der Terrorbekämpfung: die Überwachung der Handydaten.

Tel Aviv. Israels Handynutzer werden demnächst Nachrichten des Gesundheitsministeriums erhalten, in denen sie aufgefordert werden, sich in 14-tägige Quarantäne zu begeben. Zwar versicherte Transportminister Bezalel Smotrich von der Partei Jüdisches Heim: „Es wird keinen ,Großen Bruder‘ in Israel geben – nicht einmal im Zusammenhang eines Extremereignisses, mit dem wir es derzeit zu tun haben.“ Und doch erinnert das Szenario an George Orwells Dystopie „1984“.