EU verstärkt die Finanzhilfen

EU-Gipfeltreffen und Experten-Meetings in Zeiten der Coronakrise: Man trifft sich per Videokonferenz.

Ratspräsident Charles Michel appelliert an EU-Staaten, sich besser zu koordinieren.

Brüssel. Kurz vor dem per Video abgehaltenen Sondergipfel der EU-Staats- und -Regierungschefs hat Ratspräsident Charles Michel Dienstagnachmittag an die Staaten appelliert, sich bei den Maßnahmen zur Coronavirus-Bekämpfung besser abzustimmen. „Auch bei Grenzschließungen müssen wir die Maßnahmen so weit wie möglich harmonisieren“, sagte Michel im französischen Radio France Inter.

In vielen europäischen Ländern erließen die Regierungen zuletzt Grenzschließungen und weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Michel begrüßte dies grundsätzlich. Im Detail könnten die Länder durchaus unterschiedlich vorgehen, aber es müsse immer darum gehen, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Die EU verfolge „den Ansatz, nicht notwendige Reisen so weit wie möglich einzuschränken, aber gleichzeitig die Bewegung von Waren und Gütern zu ermöglichen, um Engpässe zu vermeiden“. Die EU-Kommission hatte am Montag vorgeschlagen, einen vorübergehenden Einreisestopp in die EU zu verhängen.

Indessen verstärkt die EU ihre finanzielle Hilfe für die von der Coronakrise schwer betroffene Wirtschaft in Europa. Montagabend haben die Finanzminister der Eurozone der Wirtschaft im Kampf gegen die Coronapandemie unbegrenzte Hilfen zugesagt. Es werde alles Nötige getan, um die ökonomischen Folgen einzugrenzen, sagte Eurogruppenchef Mário Centeno. Die Finanzminister würden sich deswegen ab jetzt mindestens einmal pro Woche per Telefonkonferenz abstimmen.

Volle Rückendeckung für Banken

Die Eurozone hat den Angaben zufolge bisher rund ein Prozent der Wirtschaftsleistung direkt in den Kampf investiert. Hinzu kämen Bürgschaften und Steuervorteile für Unternehmen im Umfang von mindestens zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts. „Diese Zahlen können in der Zukunft viel größer werden.“ Konjunkturprogramme zur Belebung des Wachstums und zur Stützung des Arbeitsmarkts wurden nicht ausgeschlossen. Banken sollen die volle Rückendeckung der Staaten bekommen, damit es weiterhin Kredite für Unternehmen gibt. Die jetzigen Hilfen sollen bei der Bewertung der Haushalte ausgeklammert werden – das dürfte vor allem dem mit insgesamt rund 130 Prozent der Wirtschaftsleistung überdurchschnittlich hoch verschuldeten Italien helfen, das zudem besonders stark vom Coronavirus betroffen ist.

Die EU-Kommission rechnet bereits damit, dass die europäische Wirtschaft dieses Jahr wegen der Pandemie um ein Prozent schrumpfen wird. In EU-Kreisen heißt es, intern gehe man sogar von einem Rückgang von rund 2,5 Prozent des BIPs aus. Zuletzt hatte die EU noch ein Wachstum von 1,4 Prozent für 2020 veranschlagt. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagte, die Krise werde „schwerwiegenden Tribut“ fordern.

Mit Blick auf den Stabilitäts- und Wachstumspakt sei die aktuelle Situation klar ein Fall eines externen Schocks, bei dem Flexibilität bei der Auslegung der Haushaltsvorgaben gewährt werden könne, erklärten die Finanzminister. Sie begrüßen auch, dass die EU-Kommission bereit ist, bei einem schweren Wirtschaftseinbruch weiter zu gehen und die Haushaltsvorgaben kurzfristig insgesamt aussetzen könnte.

Die Kommission wird zudem die Regeln für die Staatsbeihilfen lockern. Den Mitgliedstaaten wurde ein temporärer Beihilferahmen zwecks Unterstützung der Wirtschaft in der Coronakrise übermittelt. „Die Beihilferegeln stellen den Mitgliedstaaten einen Werkzeugkasten zur Verfügung, um schnell und wirksam zu handeln – ohne die Einheit zu untergraben, die Europa gerade in einer Krise braucht“, sagte Kommissions-Vizepräsidentin Margrethe Vestager. Der neue Rahmen ermöglicht es den Mitgliedstaaten unter anderem, Unternehmen Zuschüsse oder Erleichterungen von 500.000 Euro zu gewähren und Kredite durch staatliche Garantien abzusichern. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.03.2020)