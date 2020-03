Wie lange dauert das noch? „Das entscheidet jeder mit“

Die Regierung evaluiert am Wochenende die Maßnahmen. „Nachjustieren“ nicht ausgeschlossen.

Wien. Nicht nur körperlich, auch zeitlich halten die Minister in diesen Tagen Abstand zueinander. In Schichten treten sie im Kanzleramt vor die Öffentlichkeit. Wobei auch diese größtenteils per Livestream zuschaltet ist. Die rot-goldenen Sessel, die für gewöhnlich in engen Reihen aufgefädelt sind, stehen nur vereinzelt im Raum.

Zuerst waren am Dienstag Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) an der Reihe. Später stand ein Auftritt der drei Minister aus dem ÖVP-Regierungsteam auf dem Programm: Mit Alexander Schallenberg (Äußeres), Elisabeth Köstinger (Zivildienst), und Klaudia Tanner (Verteidigung).

Minister Anschober präsentierte die neuen Zahlen: Die bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Österreich sind im Lauf des Dienstags auf 1332 Fälle gestiegen. „Wir haben eher mehr Menschen im mittleren Alter“, sagte er. Verglichen mit Italien gebe es daher eher milde Krankheitsverläufe. „Jetzt ist es wichtig, dass wir nicht nachlassen.“ Dann könnte sich am Wochenende nachweisbar zeigen, dass die Maßnahmen wirken.

„Machen fantastisch mit“

„Wir rechnen immer mit einer Zeitverzögerung von acht bis zehn Tagen“, bis sich Effekte bemerkbar machen. „Am Wochenende werden wir die Ergebnisse der Maßnahmen evaluieren.“ Wer sich also frage, wie lang das alles noch dauern werde, erhalte nun die Antwort: „Das entscheidet jeder Einzelne.“ Von jedem sei abhängig, ob man das Ziel erreiche. Ein „Nachjustieren“ sei nicht ausgeschlossen – hoffentlich aber nicht nötig. „Derzeit haben wir keine Pläne, die in Richtung einer unmittelbaren Verschärfung der Maßnahmen gehen“, sagte Anschober.

Apropos evaluieren: Das möchte Anschober auch mit dem (kritisierten) Krisenmanagement in Tirol machen. Aber erst nach der Krise – „setzen wir einen Schritt nach dem anderen“.

Grundsätzlich wollte sich Anschober bei den Menschen im Land bedanken: „Die Österreicher machen fantastisch mit.“ Er würde viel Zustimmung erleben, ein Konditor habe sogar einen Kuchen vorbeigebracht.

Auch Nehammer dankte den Bürgern dafür, dass sie zu Hause bleiben. Die Exekutive würde bei ihren Rundgängen nur auf wenige Menschen stoßen, die sich unnötigerweise im Ferien aufhalten. Nur zehn Mal seien Mahnungen nötig gewesen. Die Polizisten seien jedenfalls im Dauereinsatz – man bereitet sich auch für einen langfristigen Einsatz vor. Polizeischüler, die in ihrer Ausbildung schon fortgeschritten sind, „laufen den Polizeiinspektionen zu“ und könnten dort die Beamten unterstützen. Das wären 1200 zusätzliche helfende Kräfte.

Kurz: „Bin unendlich dankbar“

Am Dienstagvormittag wandte sich auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an die Bevölkerung – allerdings mittels Videobotschaft auf Facebook. Er verlängerte erneut seinen Appell an die Menschen im Land: „Ich bitte Sie, sich weiter strikt an die Maßnahmen und Empfehlungen zu halten. Bleiben Sie weiter zu Hause und schützen Sie vor allem die ältere Generation.“

Vergangene Woche habe man die Entscheidung gefällt, „massive eingreifende Maßnahmen zu setzen“. An dieser Stelle übte Kurz Kritik an bestimmten Verantwortlichen, allerdings ohne konkret zu werden: „Die Entscheidungen sind anfangs auf viel Widerstand bei Entscheidungsträgern gestoßen, waren nicht leicht, aber sie waren notwendig.“ Auch Kurz sei der Bevölkerung „unendlich dankbar, dass sie die Maßnahmen so verantwortungsvoll mitträgt“. (ib)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.03.2020)