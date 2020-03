(c) imago images/Xinhua

Chinesische Mitarbeiter kehren in die Werke zurück und nehmen ihre Arbeit wieder auf.

Nach wochenlanger Quarantäne kehren die Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz zurück. Auch österreichische Firmen sehen für ihre Standorte in China Licht am Horizont.

Wien. Während der Industrieproduktion hierzulande langsam der Stillstand droht, fährt sie in China, wo die Coronakrise ihren Ausgang genommen hat, inzwischen wieder hoch. Auch für viele heimische Unternehmen ein Lichtblick in Zeiten der Krise. Ist in China das Schlimmste überstanden?