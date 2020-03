AKH-Ärzte positiv: Kongresse als Infektionsherde?

Anfang März sollen sich Anästhesisten des AKH auf einem Ärztekongress am Arlberg angesteckt haben.

Wien. Nach dem Fall einer infizierten Anästhesistin am Wiener AKH wurde dort am Dienstag ein zweiter Anästhesist positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Die Erkrankungen der beiden verlaufen aber moderat, wurde betont. Beide sollen am vorvergangenen Wochenende, gemeinsam mit acht weiteren Medizinern des AKH, an einem Kongress für Notfallmedizin in Zürs am Arlberg teilgenommen haben. Dabei dürften sie sich infiziert haben. Die anderen acht Kollegen seien aber nicht an Covid-19 erkrankt, hieß es nun von Oswald Wagner, Vizerektor für Klinische Angelegenheiten der Med-Uni Wien.