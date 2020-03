Feindbild der Kurve – und Held der Nation

Im Stadion geschmäht, in der Krise bejubelt: Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp.

Sinsheim. Die Corona-Pandemie hat für ein abruptes Ende einiger unschöner Szenen in den deutschen Bundesliga-Stadien gesorgt. Massiv war Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp zuletzt von zahlreichen Fan-Gruppierungen beleidigt worden. Tiefpunkt dabei war eine Partie gegen den FC Bayern, als der Münchner Anhang ein Transparent mit Schmähungen entrollte. Die Mannschaften hörten daraufhin auf zu spielen, ein Novum in der Bundesliga-Geschichte.

Der 79-jährige Hopp gilt für Ultras in ganz Deutschland als das Symbol des Kapitalismus im Fußball. 1972 gründete er die Softwarefirma SAP, mittlerweile eines der wertvollsten deutschen Unternehmen überhaupt, sein Vermögen wird auf acht Milliarden Euro geschätzt. In seiner Heimat hat sich Hopp dem Sport verschrieben. Die Rhein-Neckar Löwen (Handball) und die Adler Mannheim (Eishockey) mischten dank seiner Finanzspritzen ihre Ligen auf, die TSG Hoffenheim hievte er mit Geld und guter sportlicher Leitung (unter anderem Ralf Rangnick) innerhalb kurzer Zeit in Bundesliga und Champions League. Ein Affront für alle Traditionalisten. Dass Hopp 800 Millionen Euro in gemeinnützige Zwecke investiert hat, spielt dabei keine Rolle.

Nun, da der Fußballbetrieb ausgesetzt ist, wurde bekannt, dass eine von Hopps Firmen an einem Corona-Impfstoff arbeitet. US-Präsident Donald Trump hätte das Tübinger Unternehmen Curevac gerne für viel Geld gekauft, um mit dem Wirkstoff exklusiv Amerikaner zu versorgen. Doch Hopp erteilte Trump eine Absage, er erklärte, dass ein wirksamer Impfstoff mit der ganzen Welt geteilt werden würde – und gilt seither als Held. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.03.2020)