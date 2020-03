Eduard Limonow in Moskau gestorben

Die russische Kultfigur und der Gründer der Nationalbolschewisten verstarb 77-jährig in Moskau.

Der russische Politiker und Schriftsteller Eduard Limonow ist in Moskau im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer Operation gestorben. Limonow war eine umstrittene Figur - in der Sowjetunion galt er als Dissident, später betätigte er sich als radikaler Politiker und Publizist.

1974 wurde Limonow aus der Sowjetunion ausgewiesen und ging in die USA. Doch eine Liebesgeschichte wurde sein Aufenthalt nicht. Seine Jahre in den USA verarbeitete er in seinem Buch „Fuck off, Amerika“. Unter Michail Gorbatschow kehrte Limonow nach Russland zurück und machte seinem Ruf als Kunst- und Polit-Rebell alle Ehre. Er gründete die später verbotene Nationalbolschewistische Partei, die eine antikapitalistische und nationalistische Ausrichtung hatte. Sie zog vor allem unzufriedene Jugendliche in ihren Bann.

Mehrere Jahre saß Limonow in Haft, nachdem er wegen der Gründung einer illegalen bewaffneten Organisation in der Republik Altai festgenommen worden war. Zuletzt betätigte sich Limonow als Chef der Partei „Das andere Russland“.

(som)