An Europas Börsen droht der nächste Absturz

Das Coronavirus schürt weitere Rezessionsängste unter Ökonomen.

Nach einer Stabilisierung am Vortag dürfte sich am europäischen Aktienmarkt der Ausverkauf zur Wochenmitte fortsetzen. Der Future auf den Leitindex der Eurozone, Euro-Stoxx-50, deutete rund eine halbe Stunde vor Handelsstart auf ein Minus von 4,29 Prozent auf 2.410,0 Zähler. Auch zuletzt von der Coronakrise stark belastete ATX dürfte am Mittwoch weiter fallen. Eine Bankindikation auf den österreichischen Leitindex signalisierte rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn einen um 3,7 Prozent tieferen Handelsauftakt.

Währendessen nimmt der DAX im freien Fall nun die nächste runde Marke von 8000 Punkten ins Visier. Der X-DAX als vorbörslicher Indikator deutet am Mittwoch knapp eine halbe Stunde vor Handelsbeginn auf einen DAX bei 8536 Punkten hin - ein Verlust von 4,14 Prozent.

"Der DAX befindet sich weiterhin im Crash-Modus", sagte Analyst Martin Utschneider von der Bank Donner & Reuschel. Nachhaltig entschärfen werde sich die Lage wohl erst mit einem umfassenden Rückgang der Zahl der mit dem Virus Infizierten. Viele Ökonomen rechnen damit, dass Deutschland wegen des Virus in eine Rezession abrutscht.

Den Anlegern dürfte erneut ein Handelstag mit großen Schwankungen ins Haus stehen, da die Unsicherheit über die Folgen der durch den neuartigen Coronavirus ausgelösten Krise immer noch extrem hoch ist. Utschneider sprach von "wiederkehrenden kurzfristigen und einschneidenden Rücksetzern". Die Verluste der vergangenen knapp vier Wochen summieren sich mittlerweile auf über 5000 DAX-Punkte oder fast 40 Prozent.

Viele Aktien dürften am Mittwoch neue Tiefstände seit etlichen Jahren ausloten. Gegen den starken Abwärtsdruck stemmten sich im vorbörslichen Handel die Papiere von Heidelberger Druck. Sie stiegen auf Tradegate um rund zehn Prozent. Der Hersteller von Druckmaschinen beendet die Fertigung verlustträchtiger Produkte und will 2000 Stellen streichen.

(APA/dpa)