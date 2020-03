Wiener Börse weitet Verluste aus

Die Coronakrise hält die internationalen Börsen wie auch den heimischen Aktienmarkt weiter fest im Griff.

Die Talfahrt an der Wiener Börse hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Der österreichische Leitindex ATX weitete seine Abschläge aus dem Frühhandel bis Mittag deutlich aus und verlor zuletzt 5,22 Prozent auf 1.676,33 Punkte.

Der deutsche Leitindex DAX lag zu Mittag knapp 5,2 Prozent, das Eurozonen-Barometer Euro-Stoxx-50 sogar 6,1 Prozent im Minus. Die Futures an den US-Börsen deuteten zu Mittag auf eine negative Eröffnung in New York hin, nachdem die Wall Street am Vortag noch zu einer Erholungsbewegung angesetzt hatte.

Bei den Einzelwerten in Wien gehörten die Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment (SBO) mit einem Plus von 4,77 Prozent auf 18,00 Euro zu den größten Gewinnern im ATX. Die Ankündigung einer Dividendenerhöhung sowie von Aktienrückkäufen seien eine Überraschung gewesen, heißt es in einer ersten Stellungnahme von Baader-Bank-Analyst Christian Obst. "In Zeiten, in denen es scheint, als würde jeder so viel Cash wie möglich im Unternehmen lassen, hat sich SBO entschieden, den Aktionären mehr Geld zurückzugeben", kommentierte der Analyst.

Dagegen konnten die Titel der Raiffeisen Bank International (RBI) ihre anfänglichen Kursgewinne von bis zu 8,5 Prozent nicht halten und verloren zuletzt 5,47 Prozent auf 11,68 Euro. Die Bank hat ihre ursprünglichen Prognosen für das Kreditwachstum 2020 zurückgenommen. Für notleidende Kredite muss wegen der Ausbreitung des Coronavirus mehr Geld zurückgelegt werden. Allerdings sei man "auch für widrige Zeiten" fundamental gut aufgestellt, sagte RBI-Chef Johann Strobl.

Deutlich abwärts ging es auch für den Verbund mit einem Minus von 6,46 Prozent auf 30,40 Euro. Der Stromkonzern hat 2019 seine Jahresziele bei operativem Ergebnis und Nettogewinn erreicht. Nach Angaben von Verbund-Generaldirektor Wolfgang Anzengruber führt die Coronavirus-Krise jedoch bereits jetzt zu einem geringeren Strombedarf der Industrie, die ihre Produktion gedrosselt hat.

Abseits der Berichtssaison setzten die BAWAG-Aktien ihre Talfahrt fort und brachen um weitere 12,78 Prozent auf 19,38 Euro ein. Die Anteilsscheine der Branchenkollegin Erste Group gaben um 7,97 Prozent auf 16,75 Euro nach. Sehr schwach zeigten sich außerdem die ATX-Immobilienwerte s Immo (minus 10,09 Prozent auf 13,72 Euro), Immofinanz (minus 7,45 Prozent auf 13,16 Euro) und CA Immo (minus 7,24 Prozent auf 20,05 Euro).

(APA/dpa)