Produktionsstopp bei Tesla, BMW, Toyota und Volkswagen

Ein Autobauer nach dem anderen gibt seinen Produktionsstopp bekannt: Volkswagen geht davon aus, dass die Teileversorgung der Werke wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Krise schon bald abreißen wird. Nach Tesla, Daimler und BMW setzt auch Toyota die Produktion in Europa bis auf Weiteres aus.

„Durch die zunehmend herausfordernde und dynamische Situation im Bereich der Zulieferer und Logistik kann eine stabile Versorgung der Werke nicht mehr dauerhaft gewährleistet werden", teilte die Marke VW am Mittwoch bei der Präsentation der Bilanz 2019 mit. Gleichzeitig zeichne sich ab, dass der Absatz in Europa einbreche. VW werde deshalb die Produktion in seinen europäischen Werken für zunächst zehn Werktage aussetzen.

Am Vortag hatte Volkwagen mitgeteilt, die Hauptmarke des Wolfsburger Konzerns wolle die Produktion in den europäischen Werken sukzessive herunterfahren und die Fertigung dann zwei Wochen aussetzen. In den deutschen Werken soll die Arbeit bereits am Donnerstagabend nach der Spätschicht weitgehend zum Erliegen kommen.

BMW und Tesla unterbrechen ebenfalls

BMW hat angekündigt, die Werkstätten in Europa und Südafrika bis voraussichtlich 19. April zu schließen. „Ab heute fahren wir unsere europäischen Automobilwerke und das Werk Rosslyn in Südafrika herunter", sagte Vorstandschef Oliver Zipse am Mittwoch. Die Motorradproduktion in Berlin werde vorerst fortgesetzt.

Bei Tesla verhält es sich ähnlich: „Tesla ist nach der Gesundheitsanweisung des Alameda Counties kein wesentliches Geschäft", sagte ein Sprecher des Sheriffs am Dienstag (Ortszeit). Die Behörden in Kalifornien verhängten für die ganze Region ab Dienstag eine dreiwöchige Ausgangssperre, nach der nur die notwendigsten Aktivitäten erlaubt sind.

Die Tesla-Fabrik in Fremont hat mehr als 10.000 Beschäftigte und

fährt gerade die Produktion des neuen SUV-Modells Y hoch, von dem

sich Tesla-Chef Elon Musk einen hohen Absatz erhofft. Tesla war

schon von einer zehntägigen Schließung seiner Fabrik in Shanghai

betroffen. Die Autobauer weltweit fahren die Produktion herunter

wegen der Ansteckungsgefahr für die Beschäftigten. Mittlerweile

fehlen aber auch Teile von den Zulieferern.

Toyota führt neue Fahrzeugprojekte weiter

Toyota habe entschieden, die Fertigung in seinen Fahrzeug- und Motorenwerken schrittweise herunterzufahren. Betroffen seien Standorte in Frankreich, Großbritannien, Polen, der Tschechischen Republik und der Türkei.

Toyota begründete den Schritt sowohl mit den Folgen der Pandemie auf die Teileversorgung der Fabriken und zunehmenden Problemen in der Logistik als auch mit dem Gesundheitsschutz für die Mitarbeiter. Die Versorgung mit Ersatzteilen für Kundenfahrzeuge solle aufrechterhalten bleiben. Ebenso würden Arbeiten fortgeführt, die für einen reibungslosen Neustart der Produktionsbänder und die künftige Tätigkeit der Werke wichtig seien. Neue Fahrzeugprojekte würden mit dem notwendigen Personal ebenfalls weitergeführt.

(APA/Reuters)