Fußball zwischen Spenden und Gehaltsverzicht

Die deutsche Nationalmannschaft spendet 2,5 Millionen Euro. Gehaltseinbußen sind juristisch aber nur auf Initiative des Profis erlaubt.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im Zuge der Coronavirus-Pandemie 2,5 Millionen Euro für soziale Zwecke gespendet und ihre Fans aufgerufen, sich ebenfalls zu engagieren. "Wir müssen in solchen Zeiten aufeinander schauen - wir haben uns auch unsere Gedanken gemacht und spenden für einen guten Zweck 2,5 Millionen Euro", sagte Kapitän Manuel Neuer (33).

In dem Instagram-Video der DFB-Auswahl sagte Neuer weiters: "Wir alle sind ein ganz großes Team, nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch in unserer Gesellschaft. Das merkt man in Zeiten wie diesen." Neben dem Tormann des FC Bayern München riefen einige weitere Spieler die Fans zu Spenden auf.

Nationaltorwart Neuer hat sich auch in der Debatte um die finanziellen Folgen der Coronavirus-Krise und die Forderungen nach einem Gehaltsverzicht zu Wort gemeldet. "Wie jeder andere Mensch in dieser Zeit machen auch ich und die anderen Fußballprofis uns darüber Gedanken, wie man mit der Situation am besten umgehen kann", sagte der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und des FC Bayern München in einer Umfrage der "Bild"-Zeitung.

Zuvor hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gut verdienende Fußball-Profis dazu aufgerufen, über einen Gehaltsverzicht nachzudenken. Laut DFL-Chef Christian Seifert hat es zu dem Thema bereits Gespräche zwischen Spielern und Vereinen gegeben. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, "wollen (oder dürfen)" sich die 17 anderen Spielführer der Fußball-Bundesliga nicht äußern.

Demnach übermittelte Borussia Dortmund, man werde "dieses Thema intern mit der Mannschaft" besprechen. Von der TSG 1899 Hoffenheim hieß es: "Selbstverständlich diskutieren und planen wir intern derzeit in viele Richtungen - auch mit unseren Spielern."

Bei Werder Bremen werde das Thema intern diskutiert, weshalb sich Kapitän Niklas Moisander "dazu auch nicht öffentlich äußern" werde, teilten die Bremer der "Bild" mit. Der FSV Mainz 05 erklärte: "Unsere Spieler können hierbei eine Rolle einnehmen, es ist aber noch zu früh, darüber zu spekulieren."

Keine juristische Handhabe

Deutsche Fußballclubs haben keine juristische Handhabe, einem Profi trotz der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten finanziellen Einbußen weniger Gehalt zu zahlen. "Ohne die Zustimmung eines Spielers ist eine Kürzung des Gehalts nicht zulässig", sagte der auf solche juristischen Fragen spezialisierte Rechtsanwalt Andrej Dalinger in einem Sport1-Interview. Wollen Spieler jedoch von sich aus auf Teile ihres Gehalts verzichten, müsse das mit jedem "einzelnen Spieler individuell" ausgehandelt werden.

Zuletzt wurden Forderungen laut, dass auch die Profis in wirtschaftlich schwierigen Zeiten einen Beitrag leisten sollen. "Fraglich ist jedoch, ob sich viele Spieler, für die die Situation wegen ausbleibender Prämien- und Sonderzahlungen bereits mit Gehaltseinbußen verbunden ist, hierzu bereit erklären", kommentierte der Jurist, der Spieler, Clubs und Spielerberater bei arbeits- und strafrechtlichen Fragen berät.

Obwohl fast alle Bundesligisten ihren Trainingsbetrieb vorerst eingestellt haben, stehe den Profis das volle Grundgehalt zu. "Spieler und auch Trainer schulden als Arbeitnehmer grundsätzlich nur das Angebot der eigenen Dienstleistung. Können der Trainings- und Spielbetrieb nicht aufrechterhalten werden, ist dieses Risiko grundsätzlich von den arbeitgebenden Clubs zu tragen. Das Grundgehalt ist daher auch im Homeoffice fortzuzahlen", betonte Dalinger.

(APA/dpa)