Projekte für zu Haus in Corona-Zeiten

(c) imago images/Cavan Images (Marco Rof via www.imago-images.d)

Im Alltag bleibt vieles liegen, in Zeiten der Selbstisolation kann man sich diesen Aktivitäten jetzt widmen. Ein paar Anregungen im Überblick, von Sprachen lernen bis Kleiderschrank ausmisten.

Es hat wohl jeder eine ganze Liste an Dingen, die man irgendwann einmal macht, wenn man Zeit hat. Und denen man sich dann doch nie widmet, weil der Alltag dazwischenkommt. Für alle diese Dinge ist jetzt wohl die große Stunde kommen.

Damit einem die Decke nicht auf den Kopf fällt und man sich in der Krise auch auf etwas Positives konzentrieren kann, hier ein paar Vorschläge zum Zeitvertreib in den eigenen vier Wänden.

1. Lebensmittel fermentieren oder einkochen

Für stundenlange Aktivitäten in der Küche hat man nach einem Arbeitstag meistens keine Zeit und Lust. Da man das Wochenende in der nächsten Zeit aber auch Indoor verbringen wird, kann man auch in der Küche größere Projekte angehen. Wie wäre es beispielsweise, selbst zu fermentieren, Ingwer-Bier, Kimchi oder Kombucha herzustellen? Oder auch Lebensmittel einzukochen oder einzulegen? So wächst der Vorrat ganz ohne Hamsterkäufe.

Natürlich bietet es sich auch an zu backen. Vor allem Teige, die viel Zeit brauchen oder aufwendige Süßspeisen bieten sich hier an und sorgen für das leibliche Wohl. „Stressbaking" nennen das die Amerikaner.

2. Wohnung putzen und Geräte warten

Zugegeben, wirklich lustig klingt diese Aktivität nicht. Doch wer den ganzen Tag zu Hause sitzt, kommt nicht umhin, Unzulänglichkeiten im Haushalt zu bemerken, die im Alltag leicht übersehen werden. Jetzt wäre wohl eine gute Idee, die unliebsamen Putz-Projekte Schritt für Schritt abzuarbeiten. Vom Fenster putzen bis zum Reinigen der Fliesenfugen.

Außerdem kann man sich auch den Haushaltsgeräten widmen. Wann wurde das Flusensieb der Waschmaschine das letzte Mal gereinigt, wann wurde die Kaffeemaschine entkalkt?

3. Organisieren und aussortieren

Ein farblich sortiertes Bücherregal, zu jeder Tupperdose ein Deckel und ein Kleiderschrank, in dem sich wirklich nur das befindet, was man wirklich trägt. Wer sich den Ballast nicht nur von der Seele putzen möchte, sondern auch seine Habseligkeiten ordnen und aussortieren möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu.

5. Alte Hobbys wiederentdecken

Für viele Menschen ist die Zeit des Ungewissen auch eine emotionale Belastung. Da kann es helfen, auf Aktivitäten zurückzugreifen, die man schon als Kind gerne getan hat und die den Geist beruhigen. Puzzle, Malen nach Zahlen oder auch ein Bilderbuch ausmalen, kommen da genau richtig.

6. Brettspiele spielen

Brettspiele erleben wohl eine Renaissance, denn sie sorgen nicht nur in Familien mit Kindern für gute Unterhaltung und Abwechslung im Alltag. Sie sind auch eine gute Möglichkeit, sich die Zeit nicht nur vor den diversen Bildschirmen zu vertreiben. Die Auszeichnung „Spiele des Jahres“, die in verschiedenen Kategorien vergeben wird, kann ein paar Ideen liefern. Aber auch Scrabble, Monopoly oder Activity sind nicht umsonst Klassiker.

7. Sport machen

Bewegung tut gut, auch hier kann man alte Vorsätze nun endlich in die Tat umsetzen. Vor allem, da wohl viele, die im Home Office sind, die Snackschublade nun öfter besuchen. Viele Fitness-Accounts auf Instagram bieten etwa "Quarantäne-Trainings" an, Studios streamen ihre Kurse teilweise übers Internet. Mehr Ideen und einen Überblick finden Sie hier.

8. Neue Fertigkeiten erlernen

Um eine neue Sprache zu erlernen, braucht man Ruhe und Zeit. Von beidem hat man jetzt wahrscheinlich mehr als zuvor. Diverse Apps wie etwa Babble versprechen Erfolge auch von zu Hause aus.

Jetzt wäre aber möglicherweise auch die Gelegenheit, Fertigkeiten wie Stricken oder Kalligrafie für sich zu entdecken. Anleitungen gibt es dabei auch auf Youtube. Besonders Motivierte können sich daran machen, ein Instrument zu lernen.

9. Nicht gelesene Bücher lesen

Wie hoch ist der Stapel mit ungelesenen Büchern auf ihrem Nachtkasterl? Jetzt ist eine gute Gelegenheit, diesen kleiner werden zu lassen. Auch für spannende Dokumentationen oder Podcasts, die man sich für „irgendwann einmal“ aufgehoben hat, hat man Zeit.

10. Haare durchfetten lassen

Auf die Körperhygiene sollte man auch achten, wenn man im Home Office arbeitet. Aber: sich die Haare nicht täglich oder alle zwei Tage zu waschen, kann sich sehr positiv auf die Kopfhaut auswirken. Denn die körpereigene Talgproduktion stellt sich um, die Haare fetten nicht mehr so schnell nach. Für all jene geeignet, die nicht bei täglichen Videokonferenzen das Erscheinungsbild wahren müssen.

(chrile)