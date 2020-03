Strabag stellt alle Baustellen in Österreich ein

Während die Baugewerkschaft einen sofortigen Baustellenstopp fordert, hat Österreichs größter Baukonzern bereits reagiert. Zudem hat die Strabag beim AMS das Frühwarnsystem aktiviert.

Die Strabagstellt mit heutigem Tag den geregelten Baubetrieb in Österreich ein. Dies gilt bis auf Weiteres, mindestens jedoch bis 22. März. Von der Maßnahme werden tausend Baustellen betroffen sein. Das teilte Österreichs größter Baukonzern am Mittwoch mit. "Die Einschränkungen im öffentlichen Leben im Zusammenhang mit der Coronavirus-Prävention haben massive Auswirkungen auf unseren Baubetrieb. Nach Abwägung aller Interessen und vor allem auch der gesellschaftlichen Verantwortung wegen sehen wir uns gezwungen, diesen drastischen Schritt zu setzen", so Strabag-Chef Thomas Birtel. Eine Evaluierung der Baustellen habe ergeben, dass bei einer Vielzahl an Baustellen ein 1-Meter-Abstand zwischen Mitarbeitenden im praktischen Baubetrieb nicht - wie nun gesetzlich gefordert - durchgängig gewährleistet werden und die Lieferkette von Materialien und Nachunternehmen nicht mehr sichergestellt werden könne.

Die einzustellenden Baustellen werden gesichert und, weil nicht abschätzbar sei, wie lange dieser Ausnahmezustand tatsächlich dauert, für einen mehrwöchigen Stillstand vorbereitet. Projekte, bei denen der Mindestabstand eingehalten werden kann, sowie Projekte von übergeordnetem öffentlichem Interesse werden - im Einverständnis mit der Auftraggeberseite - eingeschränkt weitergeführt.

Zudem löst Strabag das Frühwarnsystem gemäß Arbeitsmarktförderungsgesetz sowohl hinsichtlich des gewerblichen Personals als auch hinsichtlich der Angestellten in Österreich aus. Der notwendige Geschäftsbetrieb in Österreich werde unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben selbstverständlich aufrechterhalten, um nach dem Stillstand den Baustellenbetrieb geordnet wieder aufnehmen zu können, so der Konzern.

Ob und inwieweit es auch in anderen Konzernländern zu temporären Baueinstellungen kommen wird, lasse sich derzeit nicht verlässlich abschätzen.

Aus heutiger Sicht sei noch nicht abzusehen, ob bzw. inwieweit negative Effekte, die sich durch Baueinstellungen zwangsläufig ergeben, durch allenfalls nachfolgende positive Effekte ausgeglichen werden können. Bei einem längeren Anhalten oder einer Verschärfung der aktuellen Situation über die kommenden Monate sei aber jedenfalls mit negativen Folgen zu rechnen. Letztlich werde sich der Effekt auf das Ergebnis und damit auf die angestrebte Ebit-Marge der börsenotierten Strabag für das Geschäftsjahr 2020 erst bei einer Normalisierung der Situation genauer bestimmen lassen.

Deutsche Baubranche besorgt

Die Coronakrise könnte aus Branchensicht auch den Bau in Deutschland bremsen. "Besonders treffen die Unternehmen die aktuellen Grenzschließungen, da Personal aus EU-Nachbarländern nicht mehr auf die Baustellen kommt und Arbeitsausfall droht", teilte der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie am Mittwoch mit.

Insgesamt seien die Auswirkungen der Krise für die Branche aber noch schwer vorhersehbar. Noch seien sie verhältnismäßig gering, das könne sich aber von Tag zu Tag ändern. Das Kurzarbeitergeld helfe, dass Fachkräfte nicht gekündigt werden müssten, hieß es. "Denn wenn wir die Auswirkungen des Coronavirus halbwegs glimpflich überstanden haben, muss nach wie vor viel gebaut werden, wofür Deutschland eine starke Bauindustrie braucht."

Akut bedroht sind demnach die überbetrieblichen Ausbildungszentren. "Die meisten der bundesweit circa 200 Zentren dürfen seit dieser Woche nicht mehr ausbilden, was ihre Einnahmen auf null herunter fährt." Es drohten Insolvenzen und damit Probleme auch nach der Pandemie.

In Österreich hat die Baugewerkschaft am Dienstag einen sofortigen Baustellenstopp gefordert, da das Vermeiden des direkten Kontakts und die Einhaltung eines Mindestabstands den Baubeschäftigten in der Praxis nicht möglich seien. Die Asfinag hat überdies bereits alle nicht unmittelbar für die Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses notwendigen Baustellen auf den Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich gestoppt.

Die oberösterreichische Baufirma Wimberger, die sich auf Einfamilienhäuser spezialisiert hat, hat bereits mit Montag alle 300 Baustellen auf unbestimmte Zeit eingestellt. "Zum Schutz der Mitarbeiter und deren Familien und gemäß der Regierungsvorgabe haben wir den Betrieb eingestellt und wir machen jetzt Betriebsurlaub", sagte Geschäftsführer Christian Wimberger zur APA. Von den weiteren Maßnahmen der Regierung und Entscheidungen wird auch die Dauer unserer Betriebsurlaubes abhängen.