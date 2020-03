Zara-Konzernmutter Inditex schließt tausende Läden

Archivbild: Zara-Laden im Wangfujing Shopping District in Peking

Seit Dienstag hat der spanische Textilhändler Inditex fast 4000 Filialen in 39 Ländern geschlossen, der Onlinehandel laufe aber weiter. Inditex braucht eine Rückstellung in Höhe von 287 Millionen Euro.

Wie viele Modehändler ist auch die Konzernmutter des Fast Fashion Anbieters Zara von der Krise betroffen: Der spanische Textilhändler Inditex schließt im Zuge der Coronavirus-Pandemie vorerst tausende Läden. Der Onlinehandel laufe weiter, die Lieferketten funktionierten normal, teilte der Eigner von Modeketten wie Zara am Mittwoch bei der Vorlage der Bilanz für 2019 mit. Insgesamt wurden seit Dienstag 3.785 Läden in 39 Ländern zunächst geschlossen.

Der spanische Konzern folgt damit den Vorgaben vieler Länder, die im Zuge der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Schließung von Läden, die nicht den täglichen Bedarf der Menschen decken, angeordnet hatten. In Österreich ist dies bereits seit Montag der Fall.

Die deutsche Regierung schlug am Montag den Ländern im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ebenfalls vor, eine Vielzahl von Geschäften zu schließen. Demnach sollen nur Supermärkte und andere Läden, die zur Versorgung der Menschen dienen, offen bleiben.

Geschäfte in China wieder offen

In China seien hingegen bis auf einige Ausnahmen die Geschäfte wieder geöffnet, hieß es von Inditex. Wegen des Coronavirus hat Inditex eine deutliche Verschlechterung seiner Geschäfte in den vergangenen Wochen verzeichnet. Der Umsatz sowohl online als auch stationär sei zwischen dem 1. Februar und dem 16. März in lokalen Währungen um 4,9 Prozent gesunken. Im März beschleunigte sich der Abwärtstrend bisher die Erlöse brachen zwischen dem 1. und dem 16. März um knapp ein Viertel ein.

Rücklagen statt Dividende

Die Zara-Mutter erwägt die ursprünglich für die Dividende vorgesehenen Mittel in die Rücklagen zu stecken. Die Aktionäre müssen dem allerdings noch zustimmen. Inditex teilte mit, die Coronavirus-Pandemie habe dem Geschäft einen erheblichen Schlag versetzt, weswegen eine Rückstellung in Höhe von 287 Millionen Euro gebildet werden soll.

(APA/Reuters)