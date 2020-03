Nach Apres-Ski-Party: Quarantäne für Flachau in Salzburg angekündigt

Im Laufe des heutigen Tages wird die Gemeinde offenbar abgesperrt. Die Ankündigung des Bürgermeisters wurde offenbar nicht mit der Gesundheitsbehörde abgesprochen.

Auch die Salzburger Gemeinde Flachau (Pongau) wird heute, Mittwoch, im Laufe des Tages wegen des Coronavirus möglicherweise unter Quarantäne gestellt. Der Bürgermeister der Pongauer Gemeinde, Thomas Oberreiter, kündigte dies auf der Gemeindehomepage bereits an. Seitens des Landes hieß es, die Sache werde zurzeit geprüft und sei noch nicht entschieden.

Anlass dürfte eine Apres-Ski-Party am vergangenen Wochenende gewesen sein, an der offenbar auch Personen mit inzwischen positivem Corona-Test teilgenommen haben. Diese Sache werde gerade überprüft, sagte ein Sprecher des Landes Salzburg zur APA. Auf jeden Fall sei die Ankündigung des Bürgermeisters nicht mit der Gesundheitsbehörde abgesprochen gewesen.

"Laut Vorinformation und Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau wird das Gebiet der Gemeinde Flachau heute (Mittwoch, 18.03.2020) im Laufe des Tages unter Quarantäne gestellt und ist nicht mehr erreichbar", kündigte Bürgermeister Thomas Oberreiter auf der Homepage an. Die Straßenverbindungen würden ab diesem Zeitpunkt bis auf Weiteres gesperrt.

Versorgung mit Lebensmitteln sichergestellt

Oberreiter berichtete von drei Personen in Flachau, die derzeit mit dem Virus infiziert seien. "Sie und deren Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Pflege und in lsolierung." Die Versorgung des Ortes mit Lebensmitteln und auch die medizinische Versorgung sei sichergestellt, sagte der Bürgermeister.

Der Sprecher des Landes Salzburg betonte gegenüber der APA, dass zur Stunde noch keine Entscheidung über eine Quarantäne für die gesamte Gemeinde getroffen sei. Derzeit würde die Angelegenheit geprüft. Eine Entscheidungen dürfte seinen Angaben zufolge am frühen Nachmittag fallen und werde dann kommuniziert.

Gmeinde Flachau Die Gemeinde hat knapp 3000 Einwohner und befindet sich im Bezirk St. Johann (Pongau). Der Ort liegt im Skiverbund Ski amadé, einem der größten Skigebiete des Landes.

(APA)