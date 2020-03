(c) Getty Images (Jan Hetfleisch)

Polizeikontrollen beim Arlberg am Wochenende.

Roland Brandner, Mediziner am Wiener AKH, hat sich beim Ärztekongress am Arlberg mit Corona infiziert. Im „Presse"-Interview stellt der Arzt in den Raum, dass dortige Coronafälle von den Behörden anfangs verschwiegen wurden.

Die Presse: Die wichtigste Frage zuerst: Wie geht es Ihnen gesundheitlich?



Roland Brandner: Der Montag war gut, jetzt ist es wieder etwas schlechter – die Krankheit hat keinen kontinuierlichen Verlauf.



Wie gehen Sie damit um, dass Sie mit Corona infiziert sind?



Als ich vom Ärztekongress am Arlberg nach Hause gekommen bin, habe ich mich freiwillig in Heimquarantäne begeben. Ich hatte bewusst keinen Kontakt zu meiner Familie und dem Personal (im AKH, Anm.)



Wie vermeidet man den Kontakt mit seiner Familie?