Das Iditarod-Hundeschlittenrennen in Alaska trotzt traditionell Extremen. Nicht nur Sieger Thomas Waerner erwartete im Ziel bereits die nächste Herausforderung.

Nome/Wien. Das Iditarod gilt als das härteste Hundeschlittenrennen der Welt und hat sich auch vom Coronavirus nicht bremsen lassen: Mittwochfrüh kurz nach Mitternacht (Ortszeit) erreichte Thomas Waerner nach über 1600 km quer durch Alaska mit zehn Hunden das Ziel in Nome. Der Norweger ist erst der vierte Musher, wie der Fachbegriff für die Schlittenführer heißt, der nicht aus Alaska kommt und sich nach neun Tagen, zehn Stunden, 37 Minuten und 47 Sekunden allein in der Wildnis in die prestigeträchtige Siegerliste eintrug. „Unglaublich, ein Traum wird wahr“, sagte der 47-Jährige im Zielort an der Beringsee. „Mir fehlen die Worte, normal passiert mir das nicht.“