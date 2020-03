Wenn das Restaurant Mirazur auf Zitrus setzt

Die südfranzösische Stadt Menton ist ein Zitruszentrum, „Citron de Menton“ ihr Aushängeschild. Der Garten „La Casetta“, in dem 160 Zitrussorten wachsen, wurde vom Sternekoch Mauro Colagreco wiederbelebt.

Was Mentons kulinarisches Aushängeschild ist, wird bei einem Bummel durch die pittoresk farbenfrohe Fußgängerzone der Kleinstadt an der Côte d’Azur schnell klar: Keine fünf Häuser nebeneinander, in denen sich kein Zitrusgeschäft angesiedelt hat. In den Regalen: Marmeladen, Liköre, aromatisierte Öle, Seifen und Kerzen in Zitronenform – und, während der Saison im ersten Jahresviertel, auch frische Früchte. Jene Sorte, für die Menton unter Botanikern und Köchen in ganz Frankreich bekannt ist, nennt sich schlicht „Citron de Menton“. Es gibt mehrere Qualitätsstufen, die höchste, „Extra Citron de Menton“, kann in Paris Preise bis zu zehn Euro pro Kilo bedeuten. Die Schale dieser Zitronenart ist geradezu süß statt bitter, sehr aromatisch, die Früchte sind relativ schwer, und das Fruchtfleisch schmeckt nicht allzu sauer. Weshalb man sie auch in Scheiben essen kann (oder gar, ganz unerschrocken, wie einen Apfel) – wenn man sie nicht in, unter und auf einem Huhn ins Rohr schiebt, Tarte au Citron bäckt oder sonst etwas damit in der Küche anstellt.



Haushohe Zitronenfiguren. Die Abertausenden Zitronen, mit denen jene gewaltige Figuren bestückt werden, die während der jährlichen Fête du Citron üblicherweise für einen Besucheransturm sorgen, stammen indes mitnichten aus heimischem Anbau: Sie kommen aus Spanien und werden nach dem Festival zu Schleuderpreisen verkauft. Heuer wurde die 87. Fête du Citron wegen des Coronavirus sehr kurzfristig abgesagt. Auf dem Areal der Jardins Biovès waren dennoch die längst fertiggestellten haushohen Gestalten aus Stahl, Zi­­tronen und Orangen zu sehen, die wie jedes Jahr unter einem Motto standen. Diesmal: „Feste der Welt“, sprich: venezianische Masken, ein riesiger Bayer in Lederhose samt Brezn und Bierglas, ein Schiff, das für das thailändische Wasserfest steht. Die Früchte werden einzeln mit Gummibändern an den Gerüsten befestigt, solche, die schimmeln oder auf andere Art schwächeln, tauscht man sukzessive aus.