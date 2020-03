"Schulfernsehen" im ORF: Tiere, was denn sonst?

Kuscheln mit Löwen und tierischer Klebstoff als Bildungsprogramm für die Kinder, die jetzt nicht in die Schule können: Die „Freistunde“ versucht einen Spagat.

In der Krise muss der ORF seine Relevanz unter Beweis stellen. Nicht nur im Informationssektor, bei dem die Quoten nach oben geschossen sind: Am Sonntag sahen etwa 2,77 Millionen Menschen die „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr; das ist der höchste Wert, seit es den Teletest gibt, also seit 1991. Gefeiert wird das nicht, man wolle nicht als „Kriegsgewinnler“ erscheinen, heißt es. Was Kinder und Jugend betrifft, rückt nun der Bildungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in den Vordergrund. Vor Corona wurde darüber häufig diskutiert, nun, mit geschlossenen Schulen und Kindergärten, wird er dringlich. Nicht nur in Österreich haben Sender ihr Vormittagsprogramm geändert.