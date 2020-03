Wie das ZIB2-Interview mit Bernhard Tilg zum Fiasko wurde

Der Tiroler Landesrat hätte eigentlich etwas anderes sagen sollen und wurde vor der Sendung lange gebrieft – wahrscheinlich zu lange. Denn sein Auftritt geriet aus dem Ruder.

Bernhard Tilg, ÖVP-Gesundheitslandesrat in Tirol, hatte einen ganz konkreten Auftrag für seinen Auftritt in der ZIB 2 am Montagabend. Er sollte einräumen, dass in Ischgl rückblickend betrachtet zu spät reagiert wurde und man sich nicht auf die Einschätzung der Landessanitätsdirektion hätte verlassen dürfen – diese meinte fälschlich, dass die Übertragung des Coronavirus auf Gäste einer Bar, in der ein Angestellter positiv getestet worden war, aus medizinischer Sicht „eher unwahrscheinlich“ sei.