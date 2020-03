Die Gesundheit geht vor – danach geht es um alles

Die Bundesregierung hat ein 38-Milliarden-Hilfspaket geschnürt. Wichtig ist, dass den Unternehmer maximale Sicherheit und Zuversicht garantiert wird – und der bürokratische Aufwand so minimal wie möglich gehalten wird.

Die Gesundheit ist jetzt das Wichtigste. Aber sofort danach geht es um alles - bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um den Erhalt ihres Arbeitsplatzes, bei den Unternehmerinnen und Unternehmern um das wirtschaftliche Überleben.

Von einem Tag auf den anderen steht das Leben komplett still. Und das ist in dieser Phase wohl auch das Vernünftigste, denn die Gesundheit und das Überleben der Menschen hat Vorrang. Ich unterstütze dieses Vorgehen, weil ich hier den Experten und der Regierung vertraue, dass das der richtige Weg ist. Nur so haben wir eine Chance Licht am Ende des Tunnels zu sehen und die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist es allerdings so, dass dieses Licht am Ende des Tunnels der Zug sein kann, der uns entgegenkommt. Dieser Zug sind die fehlenden Einnahmen durch den Wegfall der Geschäftstätigkeit. Nicht nur, dass die Liquidität wegfällt, bei fehlenden Umsätzen bleiben ja trotzdem die Kosten.

Eine giftige Mischung

Ja, die Regierung hat zwar am Wochenende ein Notfallpaket auf den Weg gebracht, das wir auch unterstützt hatten. Allerdings haben wir von Beginn an gewarnt, dass das viel zu wenig sein und alles andere als das Vertrauen stärken werde. Gerade für uns Klein- und Familienunternehmen, das viel beschworene Rückgrat der Wirtschaft, war dessen Ausgestaltung allerdings ein Schlag ins Gesicht. Aus vielen Gesprächen wusste ich, dass sich Angst, Wut, Existenzängste, Hoffnungslosigkeit unter den Unternehmerinnen und Unternehmern ausbreitete. Eine giftige Mischung – gerade jetzt. Unser Vorschlag, gemeinsam mit SPÖ und FPÖ eingebracht, die Regelungen des Epidemiegesetzes zumindest für Kleinunternehmen bis 25 Mitarbeiter in Kraft zu lassen, wurde von der Regierung abgelehnt. Dabei hätte dieses Konzept den kleinen Unternehmen mehr geholfen als die neu geschaffenen Regelungen.

Nach einigen Schrecksekunden, wenn nicht Tagen, hat die Regierung sich am Mittwoch zu weiteren Maßnahmen entschieden. „Was auch immer notwendig ist, das muss getan werden“ – seit dem Wochenende trommelten wir diesen Satz. Denn das wird notwendig sein, um das Vertrauen der Unternehmerinnen und Unternehmer wieder herzustellen. Ob die genannten 38 Milliarden Euro reichen werden, oder ob noch mehr notwendig sein wird, das wird sich erst in den kommenden Wochen weisen. Jetzt gilt es einmal, eine drohende Abwärtsspirale gar nicht erst loszutreten.

Bürokratie möglichst gering halten

Wichtig ist jedoch, dass den Unternehmerinnen und Unternehmern endlich maximale Sicherheit und Zuversicht garantiert wird – und gleichzeitig dafür gesorgt wird, dass der bürokratische Aufwand so minimal wie möglich gehalten wird. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass unbegrenzte Haftungen und Garantien nach dem Beispiel Deutschlands wichtig wären. Gleichzeitig muss auch dafür Sorge getragen werden, dass der Informationsfluss ausreichend funktioniert: In Zeiten großer Unsicherheit müssen sich die Unternehmerinnen und Unternehmer darauf verlassen können, dass sie bei Finanzamt und/oder ihrer Interessensvertretung, der Wirtschaftskammer, umfangreiche Auskünfte und Unterstützung bei ihren Fragen bekommen.

Apropos Wirtschaftskammer: Damit ein möglichst großer Haftungsschirm zusammenkommt, muss auch die Wirtschaftskammer als Standesvertreterin der Unternehmen in die Ziehung kommen. Sie sitzt auf Rücklagen von 1,6 Milliarden Euro – Präsident Harald Mahrer ist hier auch aufgefordert, einen finanziellen Beitrag zur Rettung der Mitglieder zu leisten.