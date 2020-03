EU zieht durch Einreiseverbot Schutzwall hoch

Rat der Union stimmt angesichts der Pandemie drastischen Einreisesperren und Grenzschutzmaßnahmen zu. Nur wenige Ausnahmen für Einreisende aus Nicht-EU-Gebiet. Warenverkehr nicht betroffen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten, sich in der Coronavirus-Pandemie auf ein einheitliches Vorgehen zu verständigen, hat die EU ein noch ab Mittwoch geltendes weitgehendes Einreiseverbot an ihren Außengrenzen verhängt. Mit der zunächst auf 30 Tage begrenzten Maßnahme folgten die Staats- und Regierungschefs einem Vorschlag von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Zur Grenzsicherung könnten damit nun auch alle nötigen Maßnahmen eingesetzt werden, inklusive Einsatz von Militär.

Von der Leyen rechtfertigte die drastische Maßnahme damit, dass "im Augenblick das Zentrum der Krise in Europa liegt". Europa gilt mittlerweile als Epizentrum der Pandemie - inzwischen gibt es dort mehr Tote als in Asien.

Viele europäische Politiker hätten das Virus anfangs "unterschätzt", da sie keine Experten für das Thema seien, räumte von der Leyen ein. Inzwischen zeige sich, dass das Virus die europäische Politik "noch lange beschäftigen wird". Maßnahmen, die sich vor drei Wochen noch "drakonisch" angehört hätten, seien inzwischen notwendig geworden.

Schweizer, Briten, Isländer dürfen herein

Der deutschen Kommissionschefin geht es mit dem Einreiseverbot auch darum, die Störungen im Warenverkehr innerhalb Europas zu mindern. Nach dem dreistündigen EU-Gipfel per Videoschaltung am Dienstag hatte sie vor einer Gefährdung des europäischen Binnenmarktes gewarnt. Von der Leyen äußerte die Hoffnung, dass die EU-Länder die wegen der Pandemie eingeführten Kontrollen an den Binnengrenzen im Schengenraum zumindest lockern.

Von der Grenzsperre gibt es indes einige Ausnahmen. So sind etwa Nicht-EU-Bürger mit längerfristigem Aufenthaltsrecht in der Union nicht betroffen. Ausgenommen sind auch Diplomaten, Wissenschaftler und Pflegepersonal. Für Bürger aus Großbritannien, Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz gilt das Verbot ebenfalls nicht.

Die Staats- und Regierungschefs vereinbarten auch, außerhalb der EU gestrandete EU-Bürger zurückzuholen, wie EU-Ratspräsident Charles Michel mitteilte. Für gemeinsame Rückholaktionen könnten dabei weitere EU-Gelder mobilisiert werden.

Härte gegen illegale Migration legitimiert

Für illegale Migranten bedeutet der Beschluss eine nun auch politisch sanktionierte Grenzsperre, angesichts der sie mit aktiven Gegenmaßnahmen durch Sicherheitskräfte und der Aussetzung ihrer Rechte, Asyl zu beantragen, rechnen müssen. Tatsächlich hat bereits mindestens eine im Mittelmeer tätige NGO, die Migranten aus dem Meer holt und nach Europa bringt, ihren Einsatz abgebrochen.

Die deutsche Linken-Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut forderte, man dürfe Migranten an den Grenzen und in den griechischen Lagern dennoch nicht im Stich lassen. "In den griechischen Lagern sterben Kinder, die Corona-Pandemie wird dort die Schwächsten treffen", so Akbulut. Aber Europa habe diese „ohnehin schon im Stich gelassen".

