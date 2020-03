Der Mann, der die Impfstoff-Forscher dirigiert

Von Oslo aus fördert und koordiniert Richard Hatchett, Chef der mächtigen Impfstoffallianz CEPI, die weltweite Covid-19-Impfstoffentwicklung. „Das ist nicht die Apokalypse“, sagt er.

Oslo/Stockholm. Richard Hatchett schläft dieser Tage nicht besonders gut. Er ahnt vielleicht, dass er der wichtigste Mann der Stunde sein könnte. Weltweit. „Bereits in 12 bis 18 Monaten wird es einen wirksamen und sicheren Covid-19-Impfstoff geben. Wir arbeiten so schnell wir können. Derzeit haben wir sechs Impfstoffe in der Entwicklung. Ein paar weitere kommen noch hinzu. Einige werden schon klinisch getestet“, sagte Hatchett nun erstmals in einem seiner sehr seltenen Interviews in einer norwegisch-schwedischen Talkshow.



Er wirkt zurückhaltend. Ein nüchterner Wissenschaftler, der nicht gern im Rampenlicht steht. In Norwegens Hauptstadt Oslo leitet der US-Arzt, Epidemiologe und Exberater der US-Präsidenten George W. Bush und Barack Obama die einflussreiche Epidemiebekämpfungsallianz CEPI (Koalition für die epidemische Innovationsbereitschaft). „Hunderte von Millionen“ Impfstoffdosen würden sobald wie möglich weltweit an die Risikogruppen, also die Alten und Kranken, verteilt, sagte er. Hatchett ist es wichtig, dass Menschen sowohl in reichen als auch armen Ländern den Impfstoff gleichzeitig bekommen, und nicht nur die reichen, wie es bei der Schweinegrippe der Fall war. Damals arbeitete Hatchett für Obama. Wenige reiche Länder hatten sich den Impfstoff auf Kosten anderer Nationen gesichert, betonte er.



Auch der in Tübingen ansässige deutsche Impfstoffentwickler CureVac, an dem die USA laut Medienberichten Interesse haben sollen, ist in Hatchetts Förderprogramm. Seit China im Jänner die Covid-19-Gensequenz veröffentlichte, arbeitet Hatchett gegen die Zeit. „Einen Impfstoff in so kurzer Zeit zu entwickeln, ihn in ausreichender Menge zu produzieren und dafür zu sorgen, dass er zu den Menschen in der ganzen Welt gelangt, die ihn am meisten brauchen – so was wurde noch nie zuvor gemacht“, sagt der Familienvater, der noch immer jeden Morgen mit dem Zug ins CEPI-Hauptquartier in Oslo fährt. Normalerweise dauert die Impfstoffherstellung Jahre. „Wir machen einfach alles gleichzeitig“, sagt Hatchett. Es gehe um die Entwicklung bis hin zur zeitsparenden Koordinierung mit den Zulassungsbehörden.