So wurde dass Interview mit Tilg zum Fiasko

Der Landesrat wurde lang gebrieft – vielleicht zu lang.

Wien. Bernhard Tilg, ÖVP-Gesundheitslandesrat in Tirol, hatte einen ganz konkreten Auftrag für seinen Auftritt in der „ZiB 2“ am Montag. Er sollte einräumen, dass in Ischgl rückblickend betrachtet zu spät reagiert wurde und man sich nicht auf die Einschätzung der Landessanitätsdirektion hätte verlassen dürfen – diese meinte fälschlich, dass die Übertragung des Coronavirus auf Gäste einer Bar, in der ein Angestellter positiv getestet worden war, „eher unwahrscheinlich“ sei.

Er sollte aber auch anbringen, dass in Tirol immer gewissenhaft gehandelt wurde – in vielerlei Hinsicht sogar schneller als auf Bundesebene. Kurzum: „Im Nachhinein ist man immer klüger, aber wir haben niemals finanzielle Interessen über gesundheitliche gestellt.“

Wissend um Tilgs rhetorische Schwächen vor einer Kamera wurde er von seinem Team in den Stunden zuvor intensiv trainiert. Mündlich und schriftlich. Damit er bei Armin Wolf nicht unter die Räder kommt und trotz Entschuldigung die wichtige Botschaft deponiert, wonach sich Tirol angesichts der täglich neuen Entwicklungen nichts vorzuwerfen hat. Dass in der Sendung ausschließlich diese Botschaft übrig blieb und er vergaß, sich auch einsichtig zu zeigen, wird intern mittlerweile seiner Nervosität zugerechnet – bedingt durch das intensive Medientraining am Montag und den Druck, der damit aufgebaut wurde. Das ist die Lehre fürs nächste Mal, sofern es für Tilg ein nächstes Mal gibt. (kb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.03.2020)