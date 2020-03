Autoproduktion steht still

Industrie. Probleme in der Lieferkette, Schutz der Mitarbeiter, vor allem aber keine Käufer: In Europa werden keine Autos mehr produziert.

Wien/Paris/Berlin. 2019 gab es BMW heiß-kalt: Die Bayern setzten erstmals mehr als 2,5 Millionen Fahrzeuge ab (BMW, Mini, Rolls-Royce) und machten erstmals mehr als 100 Milliarden Euro Umsatz (104,2 Mrd. Euro, ein Plus von 7,6 Prozent). Der Gewinn brach aber unter anderem wegen Rückstellungen (1,4 Milliarden Euro für eine mögliche Kartellstrafe der EU) um 29 Prozent auf 5,02 Milliarden Euro ein.

2020 wird es nur noch kalt – nicht nur für BMW, für alle Autohersteller dieser Welt. Seit gestern, Mittwoch, steht die Autoproduktion in Europa weitgehend still. Nach Fiat, Ford, Renault, Opel, Peugeot, den meisten Marken des VW-Konzerns und Magna in Graz (wo Autos für BMW, Mercedes und Jaguar gefertigt werden) fahren nun auch Porsche, Daimler (Mercedes) und eben BMW die Produktion herunter. Der Schritt der Bayern bedeutet auch, dass das größte Motorenwerk von BMW, jenes in Steyr, ab morgen bis 19. April stillsteht. Betroffen sind davon 4500 Mitarbeiter.

Den ersten Schritt der großen deutschen Hersteller hatte VW gemacht. Man werde zum Schutz der Mitarbeiter die Werke kontrolliert herunterfahren, hieß es am Dienstag. Die Konzerntochter Porsche wollte erst noch weiterproduzieren, entschloss sich gestern aber auch anders. Das Stammwerk in Zuffenhausen sowie das Werk in Leipzig bleiben ab diesem Samstag für zunächst zwei Wochen geschlossen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zuvor hatte Daimler in einer kurzen Erklärung in der Nacht auf Mittwoch wissen lassen, dass man „die Fertigung von Pkw, Transportern und Nutzfahrzeugen für zunächst zwei Wochen“ beenden werde.

Von BMW kam am Mittwoch eine ebenso nüchterne Aussendung: „Der absehbaren Entwicklung der Nachfrage auf den weltweiten Automobilmärkten begegnet die BMW Group mit einer frühzeitigen Anpassung ihrer Produktion.“ Für die „Anpassung der Produktion“ soll auch das Instrument der Kurzarbeit genutzt werden.

Behörden schließen Tesla

Mit den großen Herstellern brachen Dämme. Toyota wird die Fertigung an seinen Standorten in Frankreich, Großbritannien, Polen, der Tschechischen Republik und der Türkei schrittweise herunterfahren. Das habe einerseits mit dem Schutz der Mitarbeiter zu tun, andererseits mit den Folgen der Pandemie für die Teileversorgung der Fabriken und den zunehmenden Problemen in der Logistik.

Kurz später erklärte Nissan, man lege die Werke in Europa und Indonesien vorübergehend still. Tesla muss sein Werk in Kalifornien auf Anordnung der Behörden schließen. In Fremont arbeiten mehr als 10.000 Personen an der Herstellung von Elektrofahrzeugen.

Die Unternehmensberatung EY erwartet für die kommenden Monate massive Einbrüche in der Kfz-Industrie. Im April werde der Neuwagenmarkt praktisch zum Erliegen kommen, so EY. (rie/ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.03.2020)