Der Klopapierkrieg

Das Lustigste an den Hamsterkäufen der jüngsten Tage war ja das mit dem Klopapier. Also dass sich die Menschen in Supermärkten darauf stürzten und es in so großen Mengen nach Hause trugen, dass die Regale vielfach leer waren. Eine Kollegin meinte darauf, dass das für sie eher zweitrangig sei, solange es fließend Wasser gebe. Nun ja: Die Leut' haben halt geahnt, dass die Zeiten beschissen werden, und da waren sie eben von der Rolle.

Da fällt mir mein Vater ein, Gott hab ihn selig. Der hatte den Krieg erlebt und mir als Kind erzählt, wie man damals, und noch lange danach, oft Zeitungen benutzte. Besonders erhebend sei's gewesen, eine Seite mit dem Bild des Führers oder anderer hoher Typen zu benutzen. Es funktionierte jedenfalls. Und zur Not übrigens heute noch. Dann war da dieser säuisch-politische Witz in den 1970ern. Vater liebte so etwas. „Bundeskanzler Kreisky hat verfügt, dass alles Klopapier eingezogen und durch Schmirgelpapier ersetzt wird. Wieso? Damit auch der letzte Arsch in Österreich rot wird“, sagte er. Und dann war da so ein Witz, wofür man aber die Hände und ein Blatt Klopapier zur Demonstration braucht. Es geht darum, wie man es mit einem einzigen Blatt, von dem man eine kleine Ecke abreißt, machen kann. Die Pointe erzähl' ich hier aber lieber nicht. Sie können mir bei Interessegern mailen. (wg)

