Jetzt verschärft auch Johnson die Gangart

Sondergesetze sollen der Polizei mehr Durchgriffsrecht verschaffen.

London/Wien. Lang hat in Großbritannien die Regierung in der Coronakrise das Motto „Abwarten und Tee trinken“ vertreten. Doch am Mittwoch kündigte der heftig in die Kritik geratene Premierminister, Boris Johnson, nun endlich einen Schwenk in Schen Corona-Pandemie an: Ein Paket an Sondergesetzen soll dabei helfen, die Ausbreitung des Virus in den Griff zu bekommen.

Die Gesetzesvorlage sieht unter anderem vor, dass Polizisten künftig Menschen wegen des Verdachts auf eine Coronavirus-Infektion festnehmen und zum Test zwingen können. Zudem soll es möglich sein, frühere Mitarbeiter im Gesundheitsdienst aus dem Ruhestand zurückzurufen. Laut einem Bericht der „Times“ könnten die Sondergesetze noch in dieser Woche ohne Parlamentsabstimmung verabschiedet werden und kommende Woche in Kraft treten.

Schulsperren kommen

Johnson war wegen seiner lange Zeit zögerlichen Reaktion auf die Corona-Pandemie scharf kritisiert worden. Während etwa in den meisten europäischen Ländern die Schulen geschlossen wurden, sah man in Großbritannien nicht die Notwendigkeit, das öffentliche Leben einzuschränken. Doch immer mehr Direktoren hatten darüber geklagt, dass sie angesichts zahlreicher erkrankter Lehrer den Betrieb kaum noch aufrecht halten könnten. Auch viele Schüler würden wegen der Ausbreitung der Krankheit inzwischen nicht mehr zum Unterricht kommen.

Schottland und Wales kündigten daraufhin an, mit Ende der Woche die Schulen zu schließen. Bisher wurden in Großbritannien rund 2000 Infektionen registriert, 71 Menschen starben. Laut Schätzungen dürften aber 55.000 Menschen erkrankt sein. (ag/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.03.2020)