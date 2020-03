Auch die selbstständigen Schriftsteller trifft das Coronavirus massiv. Auf sie darf nicht vergessen werden.

In Österreich arbeiten ungefähr 4000 Schriftstellerinnen und Schriftsteller, mehrere Hundert hauptberuflich. Sie müssen von ihrer Tätigkeit leben, das heißt, ihren eigenen sowie gegebenenfalls den Unterhalt der Familie bestreiten können – und Steuern zahlen, wenn ihr Beruf keine Liebhaberei ist und sogar Gewinn abwirft.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Das Corinavirus macht nun nicht nur den Großunternehmern einen Strich durch die Rechnung, sondern auch den Künstlerinnen und Künstlern, die nicht zu selten von der sogenannten Hand in den Mund leben. Die reihenweisen und natürlich erforderlichen Absagen von Buchvorstellungen, Lesungen und Vorträgen bedingen einen Verdienstausfall, den viele nicht so einfach verkraften können. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die auf das Einkommen aus Lesungen schlicht und einfach angewiesen sind, zumal der Buchverkauf nur dann eine einträgliche Einkunftsquelle sein kann, wenn der Absatz zumindest in die Tausende geht. Aber bei wem – siehe die aktuellen österreichischen Bestsellerlisten! – außer Handke, Helfer und Heller ist das schon der Fall? Und wer hat am Ende der Verdienstkette schon Rücklagen für den Notfall.

Der Kärntner Schriftsteller Gerald Eschenauer war einer der Allerersten, die die Literaturvereinigungen des Landes aufgefordert haben, unverzüglich tätig zu werden. Er hat zu einem dringenden Appell an die Bundesregierung, den Bundeskanzler und die zuständige Staatssekretärin sowie die „Landeskulturabteilungen“ aufgerufen, weil der Verdienstentgang einem Totalausfall der literarischen Einkommen gleichkomme, womit er in vielen Fällen recht hat. Eschenauer fordert Soforthilfe-Fonds und Sonderstipendien, damit die Existenzgrundlage der betroffenen Autorinnen und Autoren stabilisiert werden könne. Gerhard Ruiss von der IG Autorinnen/Autoren und die Grazer Autorenversammlung haben den Mahnruf gegen die Einkommenskatastrophe unverzüglich auf ihre Weise unterstützt.

Die Bundesregierung und der Nationalrat haben ein vier Milliarden schweres Hilfspaket für österreichische Unternehmen beschlossen. Schon in den nächsten Tagen wird es möglich sein, die Unterstützung zu beantragen. Angeblich soll sie rasch und unbürokratisch erfolgen. Derzeit ist noch nicht beschlossen, welche Ministerien wie viel von den Milliarden zugewiesen bekommen, weshalb es sinnvoll wäre, dass die Interessenvertretungen der Autoren unverzüglich angemessene Millionenbeträge für Künstler einfordern, bevor der Kuchen samt den Rosinen verteilt ist. Ein direkter Kontakt zum Finanzministerium wäre zweckmäßig.

ORF könnte Ausfall auffangen

Und noch etwas: Der ORF als öffentlich finanzierte Anstalt könnte den dichterischen Verdienstausfall zum Teil auffangen. Das Radio hätte sowohl in den Landesstudios als auch in Ö1 die sofortige Möglichkeit, die abgesagten und ausgefallenen Lesungen zu senden. Wenn jemand im Musil-Haus in Klagenfurt oder in der Alten Schmiede in Wien auftreten kann, ist er auch gut genug für eine Literatursendung im Äther.

Gerald Eschenauer und Gerhard Ruiss meinen, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind wegen der betrieblichen Totalausfälle nachhaltig in ihrer Existenz bedroht, weshalb sie dringend Hilfe brauchen. Ich schließe mich dieser Ansicht an und ersuche die politischen Entscheidungsträger, nicht auf jene Menschen im Land zu vergessen, die tagtäglich unterpreisig bleibende Kultur produzieren.

Janko Ferk ist Jurist, Schriftsteller und lehrt an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt/Univerza v Celovcu Literaturwissenschaften. Zuletzt erschien sein wissenschaftlicher Essayband „Kafka, neu ausgelegt“ (Leykam Verlag, Graz).

E-Mails an:debatte@diepresse.com



("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.03.2020)