Biden nimmt Kurs auf Weißes Haus

USA. Das Rennen der Demokraten ist praktisch entschieden, der Rückzug von Sanders Frage der Zeit. Corona könnte Bidens Chance gegen Trump erhöhen, für eine Prognose ist es aber zu früh.

New York. Die Präsidentschaftswahl in den USA dürfte auf ein Duell Donald Trump gegen Joe Biden hinauslaufen. Im Schatten der Coronakrise hatten die Demokraten bei den Vorwahlen in Florida, Illinois und Arizona in der Nacht auf Mittwoch kaum Zweifel daran gelassen, dass der Ex-Vizepräsident den Amtsinhaber herausfordern wird. Vor allem Bidens überlegener Sieg im so wichtigen Swing State Florida hat ihn der Ziellinie nähergebracht. Sein Gegner, der linksliberale Senator Bernie Sanders, hat nur noch theoretische Chancen, sich die Nominierung zu sichern.

Nach einem schwachen Start mit schweren Niederlagen bei den ersten Abstimmungen in Iowa, New Hampshire und Nevada schaffte es Biden mit seinem Sieg in South Carolina sowie beim anschließenden „Super Tuesday“ Anfang März, das Blatt zu wenden. Nach und nach schieden die anderen Kandidaten, von Pete Buttigieg über Amy Klobuchar bis Michael Bloomberg, aus und stellten sich vereint hinter Biden.

Rufe nach Sanders-Rückzug

Nur Sanders wollte zunächst nicht aufgeben, auch wenn die Rufe nach einem Rückzug des 78-Jährigen nun immer lauter werden. Gerade im Zuge der rasanten Ausbreitung des Coronavirus hat die US-Bevölkerung nur wenig Verständnis für einen andauernden Wahlkampf. Mehrere Staaten haben die Vorwahlen bereits verschoben, um Menschenansammlungen zu vermeiden – zuletzt in Ohio, das eigentlich ebenfalls am Dienstag auf dem Wahlkalender stand. Mittlerweile steht sogar in den Sternen, ob die für Juli und August geplanten Parteitage, bei denen Demokraten und Republikaner ihre Kandidaten offiziell vorstellen sollen, überhaupt stattfinden können.

Die Zahl der mit dem neuen Coronavirus infizierten US-Amerikaner steigt weiterhin stündlich an, in der Nacht auf Mittwoch lag sie bei knapp 6000. In der Millionenmetropole New York City wird die Sorge immer größer, dass Krankenbetten und Beatmungsgeräte bereits in wenigen Tagen knapp werden. Am Dienstag sagte Verteidigungsminister Mark Esper Gouverneur Andrew Cuomo die Entsendung der Armee zu. Sie soll im Eiltempo Notbetten und Intensivstationen aus dem Boden stampfen. „Was auf uns zukommt, wird schlicht furchtbar“, erklärte Cuomo.

Nachdenklich wandte sich dann auch Joe Biden per Videobotschaft aus Delaware an die US-Amerikaner. Auch er scheint sicher zu sein, dass Sanders bald aufgeben wird. „Mein Ziel ist es, diese Partei und im Anschluss diese Nation zu vereinen“, sagte der 77-Jährige. Er wandte sich direkt an die Sanders-Fans: „Ich höre euch. Ich weiß, worum es geht“, so Biden. „Diese Krise braucht jemanden an der Spitze, der Führungsqualitäten hat.“ Es war ein klarer Seitenhieb gegen Trump, der die Coronakrise zunächst als weniger dramatisch eingestuft hatte, ehe er jüngst das Tempo im Kampf gegen die Pandemie erhöhte.

Noch ist es zu früh, um ernsthafte Prognosen abzugeben, wer die Wahl im November gewinnen wird. Dass die größte Volkswirtschaft in eine Rezession stürzen wird, ist zwar so gut wie sicher. Damit fällt ein wichtiges Argument für Trump weg, schließlich hob er im Wahlkampf bisher den ökonomischen Erfolg und den jahrelangen Börsenboom als wichtigste Errungenschaften hervor.

Zuletzt meinte der Präsident, das Schlimmste sei „im Juli oder August“ überstanden. Die Wirtschaft werde stärker als je zuvor wiederauferstehen. Finanzminister Steven Mnuchin warnte, die Arbeitslosenrate könnte in den kommenden Wochen auf 20 Prozent oder mehr ansteigen. In den nationalen Umfragen liegt Biden derzeit vor Trump. 2016 war zu diesem Zeitpunkt indes auch Hillary Clinton vor Trump, ehe der eine Aufholjagd startete.

Noch am Sonntag bei der TV-Debatte zwischen Biden und Sanders polterte der jetzt geschlagene Senator aus Vermont, dass es Zeit sei, Trump „endlich zum Schweigen zu bringen“. Nun wird sich Sanders womöglich sehr bald hinter Biden stellen, um die Chancen der Demokraten auf einen Sieg am 3. November zu erhöhen. Trump sieht sich indes immer öfter mit der Frage konfrontiert, ob Notfallpläne aufgesetzt werden, damit die Präsidentenwahl auch stattfinden kann, wenn sich die Coronakrise bis dahin nicht abgeschwächt hat. „Wir werden den Feind vorher besiegen“, erklärte der Präsident.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.03.2020)