Wolfgang Muthspiel: „Ich will die Schönheit herausfordern“

Hochglanz sei nichts Gutes in der Musik, sagt Wolfgang Muthspiel, der international erfolgreichste österreichische Jazzmusiker seit Joe Zawinul. Jetzt erscheint sein Album „Angular Blues“. Ein Gespräch über die Fundamente seiner Kunst.

Die Presse: Braucht das Ohr des Musikers ständige Verwandlung, weil es Stillstand nicht erträgt?



Wolfgang Muthspiel: Ja. Das Ohr verlangt permanente Variation. Andererseits ist einer der schönsten Aspekte, die ich mit Musik in Verbindung bringe, die Tatsache, dass ein Musikstück, das sich in einen eingebrannt hat, über Jahre und Jahrzehnte eine konstante innere Gestalt schafft. Egal, in welchen Befindlichkeiten man gerade ist, löst dieser Sound stets genau dasselbe in einem aus.



Ist es das Gefühl dauernden Ungenügens, das einen Musiker regsam hält?