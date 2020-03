Hilfe für britische Wirtschaft

Die britische Regierung sagt 350 Milliarden Pfund zum Schutz der Wirtschaft zu. Dennoch wächst im Land die Nervosität.

London. Die britische Regierung will um jeden Preis einen Zusammenbruch der Wirtschaft verhindern. Nachdem ein 350-Milliarden-Pfund-Maßnahmenpaket weitere Verluste an der Londoner Börse am Mittwoch nicht stoppen konnte, setzte Wirtschaftsminister Alok Sharma nach: „Wir sind bereit, mehr zu tun.“ Schatzkanzler Rishi Sunak hatte bei der Vorstellung des Pakets nicht weniger als sechsmal die Formel „Egal, was es kostet“ beschworen.