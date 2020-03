Das Coronavirus ist nicht nur für Hochrisikogruppen gefährlich

Die massive Botschaft „Schützt die Älteren“ war für den Anfang sicher richtig, doch auch Mittelalte, Jüngere und Kinder sollten sich keinesfalls anstecken.

Bei allem berechtigten Lob für das nach einer nachvollziehbaren Schreckviertelstunde so entschlossene und in weiten Teilen professionelle Krisenmanagement in Sachen Corona gibt es doch bis heute einen widersprüchlichen und ziemlich gefährlichen Schwachpunkt in der öffentlichen Kommunikation. Die nach wie vor aufrechte Aussage nämlich, es gelte vor allem die älteren Menschen vor einer Ansteckung mit dem Covid-19-Virus zu schützen.



Nun war es am Anfang der Krise sicher richtig, schleunigst jene Menschen in Sicherheit zu bringen, bei denen mit dem schwersten Verlauf der Krankheit zu rechnen ist. Und diese Hochrisikogruppe sind, nach allem, was wir bisher wissen, nun einmal vor allem Ältere und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen. Das mit aller Vehemenz klarzumachen, hatte sicherlich Priorität.



Für diesen massiven Fokus auf die Älteren spricht übrigens auch, dass die Ü65-Generation, anders als noch als bis zum Ende des vergangenen Jahrhunderts, eben gerade kein Leben führt, das sich im Hüten der Enkeltöchter und -söhne erschöpft, obwohl natürlich viele Familien ohne deren Hilfe bei der Kinderbetreuung nach wie vor restlos aufgeschmissen wären. Gerade deshalb verwundert es auch, dass in der offiziellen Kommunikation eine ganze Bevölkerungsgruppe weitestgehend auf ihre Großelternrolle reduziert wird. Dass sich diese dann nur zum Teil auch wirklich angesprochen fühlt, darf nicht verwundern. Denn diese ältere Generation arbeitet, reist, sportelt und lebt wie alle anderen auch, nur oft mit größerer Freiheit über die eigene Zeit (wenn da nicht die Enkel wären . . .). Gerade deshalb bedurfte es und bedarf es immer noch einer großen Überzeugungsarbeit samt eindringlicher Warnung vor dem Ernst der Lage, um diese voll im Leben stehenden Menschen dazu zu bringen, zu Hause zu bleiben, ihre Aktivitäten zu reduzieren und ihre direkten sozialen Kontakte vorübergehend einzustellen.