Die späte Rückkehr der Krisenmanagerin

Angela Merkel wendet sich erstmals in ihrer 14-jährigen Kanzlerschaft direkt an die Deutschen. Vieles ist anders sonst. Auch die Kanzlerin selbst.

Berlin. Angela Merkel taucht am Mittwochabend auf den Fernsehschirmen in den deutschen Wohnzimmern auf. Man kann das schon historisch nennen. Merkel selbst nennt es „ungewöhnlich“: Seit 14 Jahren führt die ostdeutsche Physikerin die größte Volkswirtschaft Europas. Aber direkt zu ihren Landsleuten hat sie wegen eines politischen Ereignisses noch nie gesprochen. Nicht in der Bankenkrise. Nicht in der Eurokrise. Nicht in der Flüchtlingskrise. Nicht während des Arabischen Frühlings.