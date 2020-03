Desinfektionsgel statt Parfum oder Bier, Beatmungsgeräte statt Autos: Weltweit überlegen Industriebetriebe, wie sie bei der Bewältigung der Coronakrise helfen können.

In der Brewdog-Brauerei im schottischen Aberdeenshire werden normalerweise Biersorten mit den Namen Dead Pony Club, Clockwork Tangerine oder Punk IPA hergestellt. Seit Mittwoch produziert Brewdog auch ein Produkt namens „Punk Sanitiser“, laut Etikett im typischen Firmenstil ein „postmoderner Klassiker“ mit einem Alkoholgehalt von 60 Prozent: Es handelt sich um Desinfektionsmittel, ein derzeit knappes Gut, das die Brauerei kostenlos an Gemeinden und Hilfsorganisationen abgeben will.

„Wir sind entschlossen, zu tun, was wir können, um so vielen Menschen wie möglich zu helfen“, schrieb der Brewdog-Gründer James Watt in den sozialen Medien. Man arbeite rund um die Uhr, um die nächste Lieferung für nächste Woche fertig zu bekommen.

Auch Gin-Distillerien wie Verdant Spirits in Dundee, die Psychopomp Microdistillery in Bristol und 58 Gin in London haben ihre Produktion auf Desinfektionsmittel umgestellt, berichtet der „Guardian". Auch die Eight Oaks Farm Distillery in den USA stellte ihre Produktion von Alkohol auf hochprozentiges Handreinigungsmittel um. Ebenso wird in drei Fabriken des französischen Luxuskonzerns LVMH, wo normalerweise eigentlich Parfüm für Christian Dior oder Givenchy abgefüllt wird, seit Montag Desinfektionsmittel produziert, das kostenlos an Gesundheitseinrichtungen in Frankreich ausgeliefert werden soll.

GM und Ford könnten Beatmungsgeräte produzieren

In den USA prüfen die beiden größten Autobauer, General Motors (GM) und Ford, im Kampf gegen die Coronavirus-Krise die Herstellung von medizinischen Geräten. Vorstandschefin Mary Barra habe der US-Regierung am Mittwoch signalisiert, dass GM nach Lösungen zur Unterstützung bei der Bewältigung der Krise suche, teilte das Unternehmen mit. Dabei werde etwa untersucht, ob medizinische Ausrüstung wie zum Beispiel Beatmungsgeräte produziert werden könne.

Auch der zweitgrößte US-Autohersteller Ford will prüfen, ob er auf diese Weise helfen kann und hat dazu laut eines Statements in US-Medien bereits Gespräche mit der Regierung in den Vereinigten Staaten und auch in Großbritannien geführt. Zuvor hatten allerdings sowohl GM als auch Ford vorübergehende Produktionsstopps in Nordamerika aufgrund der Coronakrise angekündigt. Die Bänder sollen in den USA, Kanada und Mexiko zunächst bis zum 30. März stillstehen.

(Red./APA/dpa)