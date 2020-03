"Siebter Tag im Bett und fühle mich viel besser"

(c) Getty Images for The Recording A (Frazer Harrison)

Modelmama Heidi hat sich selbst in Quarantäne gesteckt.

Mehrere Stars haben sich wegen des Coronavirus in Quarantäne begeben. Über die sozialen Medien schicken sie Botschaften an ihre Fans. Und rufen sie dazu auf, ebenfalls zu Hause zu bleiben.

Model Heidi Klum (46) geht es nach einwöchiger Bettruhe offenbar besser. Am Mittwoch postete die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin auf Instagram ein Video-Update mit dem Hinweis: "7. Tag im Bett und fühle mich viel besser". Klum zeigt sich in einem abgedunkelten Zimmer mit ihrer Katze im Bett.

Die vierfache Mutter postete auch ein Foto mit Schal und Mütze sowie kurze Videos, in denen sie im Garten mit ihrem Hund spielt. Zu einem möglichen Ergebnis eines Coronavirus-Test sagte Klum am Mittwoch nichts.

Klum hatte ihren Fans vorige Woche mitgeteilt, dass sie mit erkältungsähnlichen Symptomen im Bett liege und sich zu Hause isoliere. Sie habe sich auf Sars-CoV-2 testen lassen und warte auf das Ergebnis, gab sie später bekannt. Auch Klums Mann, Musiker Tom Kaulitz (30), habe sich nicht gut gefühlt und ebenfalls einen Test gemacht. Der sei aber negativ ausgefallen, wie Klum und Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz diese Woche auf Instagram schrieben.

Coronavirus-Updates

Nicht freiwillig befindet sich Schauspieler Tom Hanks in Quarantäne, er hat die Coronavirus-Diagnose gestellt bekommen. Über die sozialen Medien erzählt von den Symptomen, die weitgehend unverändert seien. „Kein Fieber, aber Frust“, erklärt er, und zeigt im selben Atemzug, dass er seinen Humor nicht verloren hat. Schlechte Nachrichten, kündigt er an, eine Frau führe beim Kartenspielen sechs Runden in Folge und liegt mit 201 Punkten weit vorne.

Idris Elba, der ebenfalls am neuartigen Virus erkrankt ist, gibt regelmäßig über seinen Twitter-Kanal Updates zu seiner Situation. Ausdrücklich warnt er dort vor falschen Theorien, die verbreitet werden, wie etwa der „Verschwörungstheorie", dass sich dunkelhäutige Menschen nicht mit Covid-19 anstecken könnten. „Das ist dumm, das ist gefährlich, bitte Leute, das ist nicht die richtige Zeit. Wir müssen Fakten kennen und die Wahrheit verstehen, damit wir uns schützen können. Hört auf, dieses Zeug auszusenden, das ist gefährlich für alle, nicht nur für Schwarze."

Auch der norwegische „Game of Thrones“-Darsteller Kristofer Hivju hat sich infiziert und meldet sich auf Instagram zu Wort. „Meine Familie und ich isolieren uns zu Hause so lange wie nötig“, schreibt er, und weiter; "Bitte passt aufeinander auf, haltet Abstand und bleibt gesund! Besucht die Website des Gesundheitsministeriums eures Landes und befolgt die Vorschriften, um nicht nur euch selbst, sondern unsere gesamte Gesellschaft zu schützen. Insbesondere die gefährdeten Menschen, wie ältere und vorerkrankte Menschen.

„Bleibt zuhause"

Botschaften und Appelle wie diese kommen momentan von vielen Stars - die nicht unbedingt alle infiziert, aber doch in Heimquarantäne sind. Sie nützen ihre Reichweite und plädieren für die soziale Isolierung.

Justin Bieber postet ein Foto von sich und seiner Frau Hailey: „My quarantine partner”, Katy Perry einen Obstkorb: „Vitamin C für die Fashion-Diät“, Schauspielerin Jenna Dewan ein Foto von sich im T-Shirt mit der Aufschrift „Damn you're a good mother“ und schreibt dazu: „Quarantine chic erryday“, Model und Schauspielerin Milla Jovovich zeigt sich mit prall gefülltem Gemüsekorb. Endlich habe es aufgehört zu regnen, schreibt sie, so konnte sie einen kleinen Familienausflug in den Garten machen. „Heute gab es eine Art 'praktische Lebensschulung' für die Mädchen. Sie konnten sehen, woher das Essen kommt und wie viel Spaß es macht, es vom Samen bis zum Abendessen wachsen zu sehen.“ Und zusätzlich konnten sie ein bisschen herumlaufen und ihre aufgestaute Energie loswerden. Henning von Annenmaykantereit ruft seine Fans mit einem umgetexteten Song auf, zu Hause zu bleiben.

(APA/AFP/dpa/Red.)