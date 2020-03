"Raus aus Öl-Bonus" verfünffacht

Die Förderungen für den Austausch alter Heizkessel steigen 2020 von 20 auf 100 Millionen Euro jährlich. Für das 123-Ticket gibt es noch keine Angaben zum Budget.

Der sogenannte „Raus aus Öl-Bonus" erhöht sich auf 100 Millionen Euro jährlich. Aus Klimazertifikaten erwartet die Regierung mehr Geld.

Grundsätzlich ist das Budget von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) nicht leicht mit den bisherigen Budgetplänen vergleichbar. Denn bei den Koalitionsverhandlungen haben ÖVP und Grüne vereinbart, dass die Zuständigkeit für Siedlungswasserwirtschaft und Bergbau zu Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) wandert. Allein damit vermindert sich der Etat von Gewessler schon um 320 Millionen Euro.

Rechnet man diese Verluste heraus, dann steigt das Finanzvolumen für Umwelt, Klima und Energie heuer allerdings um 161 Millionen Euro an. Unter anderem wird der „Raus aus Öl"-Bonus zum Austausch alter Heizkessel von 20 auf 100 Millionen Euro erhöht. Für die thermische Sanierung stehen den Angaben zufolge 42,7 Millionen Euro zur Verfügung, für weitere Umweltförderungen 90 Millionen Euro. Die Photovoltaik-Förderung wird um sieben Millionen Euro erhöht.

123-Ticket noch nicht budgetiert

Noch nicht im Budget verankert ist das von ÖVP und Grünen angekündigte "123-Ticket", ein österreichweit einheitliches Jahreskarten-System für öffentliche Verkehrsmittel. Hier sind die Gespräche erst angelaufen. Bezüglich Budgetierung verweist das Ministerium auf den im Herbst anstehenden Bundeshaushalt für 2021.

>> Wo die Klimakrise in den Schulen Einzug hielt [premium]

Jedenfalls geben soll es aber Fördermittel für den Ausbau von Straßenbahnen und Regionalbahnen (in Summe 189 Millionen Euro von 2020 bis 2023) sowie für den weiteren U-Bahn-Ausbau in Wien (78 Millionen Euro jährlich). Aufstocken will der Bund auch die Zuschüsse für den Personenverkehr bei den ÖBB (plus 91 Millionen Euro) und den Privatbahnen (plus sieben Millionen Euro) sowie die Förderungen für die „rollende Landstraße" (von 115 auf 141 Millionen Euro).

Keine Einschätzung gibt es vorerst dazu, wie sich die Coronakrise auf die Treibhausgasbilanz auswirken wird. Im Budget werden bis 2023 jedenfalls steigende Einnahmen aus dem entsprechenden Handel mit Zertifikaten angenommen.

(APA)