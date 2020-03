Hamstern auf Russisch: Der Run auf Buchweizen

Auch in Russland kommt es angesichts der Coronavirus-Krise zum Hamsterkäufen. Was für die Italiener die Pasta, ist für die Russen der Buchweizen. Warum ist das geschmacksarme Korn so beliebt?

Wladimir Putin hat den Russen zwar versichert, dass die Regierung die Coronavirus-Krise „im Prinzip im Griff“ hat und für Hamsterkäufe keine Notwendigkeit bestehe. Russland zählt offiziell knapp 150 Coronavirus-Fälle. Am Donnerstag verstarb erstmals eine 79-jährige Frau in einem Moskauer Spital an den Folgen der Infektion.



Die russischen Bürger scheinen den Beruhigungsversuchen ihres Präsidenten allerdings nicht zu trauen. In den letzten Tagen kam es auch in Moskau zu einem Run auf die Supermärkte. Leere Regale, Staus an den Kassen. Und in den Einkaufswägen fand sich häufig ein Lebensmittel wieder: Buchweizen.